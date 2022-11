Adesso non ci sono più dubbi. Una nuova coppia vip è nata: lei è Emily Ratajkowski, che ha dunque un fidanzato. Anche lui è decisamente molto famoso e tra i due sarebbe nato già un amore molto forte. Si stava vociferando di loro da un po’ di tempo, ma adesso sono arrivate anche le prove definitive. I due piccioncini sono stati infatti beccati in diverse circostanze, prima in alcune immagini che li hanno visti abbracciati e camminare fianco a fianco. Poi sono stati fotografati insieme durante un grande evento sportivo.

Emily Ratajkowski ha un fidanzato e l’addio all’ex marito Sebastian Bear-McClard, che l’avrebbe tradita, è quindi stato messo alle spalle ufficialmente. Anche lui è reduce da una separazione molto recente con la sua ex ragazza, infatti si è lasciato lo scorso mese di agosto. Emily e il nuovo partner sono stati paparazzati insieme durante la gara di pallacanestro della NBA tra la squadra dei Knicks e i Memphis Glizzies. L’incontro tanto atteso ha avuto luogo all’interno dell’impianto sportivo di New York, il Madison Square Garden.

Leggi anche: “Il marito l’ha tradita”. E tutti parlano di divorzio per la super vip. Un anno dopo la nascita del primo figlio





Emily Ratajkowski ha un nuovo fidanzato: chi è

La coppia super vip composta da Emily Ratajkowski e un noto attore e comico è realtà. Il fidanzato della bellissima supermodella ha troncato il suo rapporto amoroso con Kim Kardashian solamente tre mesi fa, ma si è già buttato tra le braccia di un’altra ragazza altrettanto affascinante. Allo stadio newyorchese i due fidanzati sono sembrati molto affiatati e felici. Inoltre, il team dei Knicks ha postato le foto e i Denver Nuggets hanno scritto in modo scherzoso sui due: “Potete chiedere loro se la storia è ufficiale”.

Fanpage ha anche ricordato che Emily Ratajkowsky era stata colta in flagrante con quello che è ormai da considerare il suo nuovo fidanzato già i primi giorni di novembre, quando erano stati visti tenersi per mano a Brooklyn. Ovviamente i fan sono letteralmente impazziti di gioia dinanzi a quelle foto, che certificano l’unione sentimentale. Il partner della supermodella 31enne, originaria del Regno Unito, è Pete Davidson. Lui è un attore e comico americano, famoso per aver fatto parte della squadra del programma tv Saturday Night Live.

Pete Davidson, classe 1993, è anche stato attore in Big Time Adolescence e in The King of Staten Island. Poi negli ultimi anni è stato protagonista anche in Suicide Squad, Marmaduke e Bodies Bodies Bodies. Ha anche avuto problemi di dipendenze nella sua vita, infatti nel 2017 ha comunicato di non drogarsi più e di non bere alcool dopo ben 8 anni.