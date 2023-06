“Ma quello non è lui?!”: il cantante immortalato mentre bacia una ragazza bionda che chiaramente non è la fidanzata. Il video, girato in un locale pieno di gente e pubblicato sui social, è diventato subito virale. Nel breve filmato si vede una marea di gente ballare, ma la telecamera si sofferma su un ragazzo dai capelli biondi rasati a zero e una bionda con i capelli lunghi. Ballano, sorridono e alla fine si scambiano un lungo bacio. Vero è che la qualità del video non è eccezionale, ma per molti sembra proprio lui. Che è fidanzato.

E la ragazza protagonista del video chi sarebbe? Stando ad alcune indiscrezioni, si legge sul sito di Novella 2000 si tratterebbe dell’amica e modella Martina Taglienti. Come detto questo filmato del bacio è diventato presto virale perché lui sarebbe Damiano David, leader dei Maneskin. Eppure a tutti il cantante risulta ancora impegnato con Giorgia Soleri, ormai sua compagna storica. I due si sono sempre mostrati in pubblico come una coppia molto affiatata e innamorata.

Leggi anche: “Hanno rotto di nuovo”. Il ritorno di fiamma super vip dura due mesi, il secondo addio è sulla bocca di tutti





“Ma è lui!”: il vip beccato a baciare un’altra

Per esempio poco tempo fa il cantante aveva mandato un videomessaggio alla compagna durante il suo percorso a Pechino Express e lei si era molto commossa. Senza contare che Damiano David e Giorgia Soleri sono anche soliti scambiarsi dolci dediche sui social, oltre che pubblicare foto di coppia.ù

Insomma, la loro è considerata una coppia che funziona, ma ora, dopo questo video, si stanno diffondendo voci su una loro crisi e, addirittura, rottura. Il video (lo trovate qua sotto) in cui il ragazzo rasato viene accostato al nome di Damiano David non è ancora stato commentato dai diretti interessati, tantomeno da Giorgia Soleri che in queste ore è finita al centro di un’altra polemica.

No scusate ma è Damiano dei Maneskin ?!



💀



pic.twitter.com/fQB0ygfrlz — Laly ✨❤️‍🩹 (@Laly_91_) June 8, 2023

“Grazie al femminismo, la mia concezione del make-up è cambiata e da obbligo è diventato strumento, di espressione e di condivisione”, ha scritto per pubblicizzare la sua nuova linea di make up. A scagliarsi contro la fidanzata del leader dei Maneskin anche Selvaggia Lucarelli, che già in passato aveva criticato le sue scelte. “Il femminismo ne deve subire già tante, ci mancava trasformarlo in parodia. Un po’ di rispetto, ca..”., ha scritto la giornalista.