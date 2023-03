Spettacolare annuncio del vip italiano, che finalmente ha potuto accogliere nella sua famiglia un nuovo arrivato. La sua amata compagna ha infatti dato alla luce un bebè nelle ultime ore ed entrambi lo hanno annunciato con dei post meravigliosi. Sono diventati genitori per la prima volta solamente 15 mesi fa e ora hanno avuto una bambina. La splendida notizia è giunta da Filippo Inzaghi, che è diventato papà di una bellissima femminuccia, dopo che il primogenito era invece nato maschietto.

Davvero toccanti le parole utilizzate da Filippo Inzaghi, che è al settimo cielo per essere diventato papà bis. Svelato anche il nome della piccola, che si chiama Emilia, nata in un giorno speciale come sottolineato dall’uomo. Ovviamente struggenti anche le frasi della partner di Pippo, che si è ripresa mentre era intenta ad allattare la neonata. Un momento straordinariamente felice nella loro vita strettamente personale. Vediamo insieme cosa hanno voluto scrivere nella dedica ad Emilia.

Filippo Inzaghi papà per la seconda volta

Partendo da Filippo Inzaghi, il neo papà ha scritto a corredo di un’immagine che ha ritratto le mani della sua compagna e della figlioletta appena nata: “Oggi, primo giorno di primavera, sei arrivata tu Emilia, nostra immensa gioia. La mamma, una roccia, si sta riprendendo! Con il cuore pieno d’amore vi ringraziamo per i tanti auguri”. Mentre lei ha aggiunto: “Emilia. Il secondo miracolo che il tuo papà mi ha donato. Ti amo vita mia”. E ha taggato nella foto in cui allatta la figlia l’ex calciatore del Milan e attuale tecnico della Reggina.

La neo mamma si chiama Angela Robusti e, come ricordato dal sito Leggo, inizialmente lei aveva avuto dei dubbi sulla relazione sentimentale con Inzaghi perché lui ha 15 anni in più della donna. Poi però si sono innamorati e ora ha dato alla luce la seconda figlia. Sotto il post dell’ex atleta hanno commentato anche alcuni vip, come Simona Ventura: “Auguri a voi Pippo! Benvenuta Emilia”, Ciro Immobile: “Tanti auguri Pippo, benvenuta Emilia”, oltre agli ex giocatori di calcio Antonio Nocerino, Stefano Sorrentino e Christian Brocchi.

Parlando della compagna di Inzaghi, è laureata in Architettura e lavora come organizzatrice di eventi. Per quanto riguarda Pippo, come allenatore ha guidato anche Brescia, Benevento, Bologna, Venezia e Milan. Con i rossoneri ha vinto due Champions League nel 2003 e 2007.