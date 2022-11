La vip è finita nel mirino per aver pubblicato delle foto sul suo profilo Instagram. Pensava probabilmente di incorrere solamente in commenti positivi, data la sua bellezza ed eleganza, peccato però che gli hater siano sempre dietro l’angolo e anche in questa occasione si sono fatti sentire. Stiamo parlando di Valentina Ferragni, che ha subito critiche perché considerata magra eccessivamente. Lei non è rimasta in silenzio e ha risposto immediatamente all’utente, che l’ha criticata apertamente senza alcun rispetto.

Dunque, Valentina Ferragno ha ricevuto critiche perché troppo magra stando ad alcuni. La sua risposta è stata però da applausi, infatti in tanti hanno condiviso quel suo pensiero. Della sorella di Chiara Ferragni ci si è soffermati nel recente passato per la sua vita amorosa. Si è infatti lasciata col suo storico fidanzato Luca Vezil. Già Vanity Fair aveva scritto prima dell’addio ufficiale: “I due influencer e modelli hanno trascorso agosto a distanza, lei a Ibizia, ospite della mega villa affittata dai Ferragnez, lui alle Canarie. Ma perché? E c’è da temere che il grande amore tra Luca e Valentina sia in fase calante?”.

Valentina Ferragni, critiche perché magra: la sua risposta

Dopo aver postato alcune immagini mentre ha addosso dei pantaloni aderenti e una camicia, Valentina Ferragni non ha avuto solo complimenti. Anzi, le critiche perché ritenuta magra in maniera eccessiva sono apparse sui social network. Ma l’influencer non ci ha visto più e ha perso letteralmente la pazienza. Si è rivolta direttamente nei confronti di chi ha puntato il dito contro di lei e le ha risposto per le rime. Ovazione dalla maggioranza dei suoi follower, orgogliosi di questa reazione della bellissima sorella di Chiara.

Tra i tanti commenti positivi c’è anche chi le ha scritto: “Sei dimagrita troppo” e proprio a questo messaggio ha replicato immediatamente. Ma ce ne sono stati anche tanti altri dello stesso tenore: “Stai scomparendo Vale”, “Sei bella, ma troppo magra”, “Sei dimagrita un botto Vale, devi magnà”, “Ma quanti chili hai perso?”. E lei ha spiegato le ragioni che l’hanno indotta a perdere peso. Ha ammesso quindi di essere dimagrita, ma c’è una motivazione importante dietro e non una scelta totalmente volontaria fatta dalla giovane.

E Valentina Ferragni ha postato questo messaggio: “Ho semplicemente sofferto e ho perso peso. Ogni tanto provare dell’empatia verso gli altri non farebbe male”. Quindi, il riferimento implicito sarebbe alla separazione dal suo fidanzato Luca Vezil, che le ha provocato un grande dispiacere.