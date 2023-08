I suoi fan sono rimasti a bocca spalancata nelle scorse ore, quando ha deciso di farsi vedere sui social. Attraverso alcune Instagram stories, la vip ha fatto ammirare il suo fisico pochi mesi dopo la gravidanza. E sembra davvero che non sia mai stata in dolce attesa, dato che è praticamente perfetta. La giovane è riuscita a rimettersi in forma in tempi quasi da record, infatti lei stessa ha ammesso di avere lo stesso corpo che aveva prima di restare incinta.

Ovviamente ci sono stati tanti sacrifici fatti dalla vip italiana e alla fine sono stati premiati alla grande. Il suo fisico è straordinario così come è clamorosamente straordinaria la sua bellezza. Dopo la gravidanza, che è ormai un lontanissimo ricordo, si è fatta vedere così sebbene solamente 9 mesi fa abbia dato alla luce il bimbo. Ha voluto ringraziare dal profondo del suo cuore il suo allenatore, che le ha permesso di raggiungere i risultati che si era prefissata.

Leggi anche: “E in parlamento muti”. Fisico pazzesco per la deputata 52enne, al mare batte tutte





La vip italiana mostra il suo fisico perfetto pochi mesi dopo la gravidanza

Davvero incredibile la trasformazione della vip, che è riuscita in poco tempo a mettersi alle spalle i chili in più presi e di riportare il suo fisico all’originale. Dopo la gravidanza, terminata precisamente il 16 novembre dell’anno scorso, si è messa sotto e ha lavorato duramente. Questo è stato il risultato finale, con lei che ha voluto festeggiare con i suoi fan questo traguardo. Andiamo a vedere cosa ha scritto precisamente la ragazza.

Lei è l’influencer Chiara Nasti, che 9 mesi fa ha partorito Thiago, frutto dell’amore con il calciatore della Lazio, Mattia Zaccagni, diventato suo marito. Ha taggato il suo personal trainer e ha scritto: “Senza di te non ce l’avrei mai fatta, giuro. Il migliore…9 mesi post-parto e già sono come prima. Grazie per il supporto, oltre alla mia volontà tu sei un ottimo motivatore (ti adoro)”. Ed effettivamente il suo corpo non presenta alcuna imperfezione.

Le nozze tra Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si sono celebrate il 20 giugno scorso, a distanza di mesi dalla nascita di Thiago. Presenti alla cerimonia molti compagni di squadra di lui, come il capitano Ciro Immobile con la moglie Jessica, Nicolò Casale, Danilo Cataldi, Alessio Romagnoli. C’erano anche Matteo Pessina, Christian Maggio e il campione olimpico dei 100 metri Marcel Jacobs, insieme con la moglie Nicole Daza.