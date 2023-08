Lei è una famosa parlamentare della Lega. Di professione avvocato nel corso degli anni è riuscita a catturare l’attenzione non solo per le il suo percorso e i suoi interventi politici, ma a causa o grazie al suo fisico, la sua bellezza. L’ultima volta che ne avevamo parlato era il 2015, pensate un po’, e il caos esplose dopo un suo tweet in cui annunciava di essere tornata single. Il suo ex, esponente del Pd poi divenuto suo marito, non la prese bene e rese pubblico il suo dissenso.

“Dite a L. che l’amo – la lettera aperta pubblicato su un quotidiano pugliese – è una persona straordinaria, unica che va apprezzata per il suo intelletto prima ancora che per la sua fisicità, con i suoi limiti come ogni essere umano, ma che considero una donna che non può essere dipinti come ‘la piacente parlamentare sempre in tanga, la caccia al cuore è aperta’”. E ancora: “Politica e amore sono due percorsi differenti e distinti. Entrambi però hanno in comune una cosa: si nutrono di passione”. E che lei sia una donna appassionata non ci piove.

La foto di Laura Ravetto in bikini manda in tilt Instagram

Lei è Laura Ravetto, deputata della Lega e la sua passione principale è la politica. Recentemente, come riporta anche il Fatto Quotidiano, è intervenuta contro l’idea di far entrare gli animali in Parlamento: “Partiamo da una premessa, non voglio fare polemica, tanto meno con l’amica Michaela (la senatrice Biancofiore, ndr). Io a 6 anni avevo un caimano, figuriamoci. Vengo da una famiglia iper-animalista”. Però, sottolinea “Sono sulla linea Bergoglio“. Per chi non lo sapesse parliamo di Papa Francesco che recentemente si è rifiutato di benedire un cane provocando la rabbia degli animalisti.

Ora a far parlare è invece un post su Instagram in cui la deputata di Cuneo, 52 primavere, si mostra in bikini. La deputata della Lega si trova nella nota località turistica francese Saint Tropez e con alcune foto ha mandato in tilt i suoi follower: “Questo pontile – scrive nel post – da ormai 30 anni, quando ero davvero una ragazzina – vede le mie le mie risate, i miei amori e le mie lacrime. Ha visto le mie amicizie, le mie crescite professionali, i miei successi e le mie sconfitte”.

E continua facendo una sorta di bilancio della sua vita: “Ha visto la gioia di scelte personali perfette per me e il rimpianto di averle mandate in fumo per assumere scelte personali che purtroppo non facevano per me (ma a cui sto ponendo rimedio). Quest’estate mi ha vista amareggiata, delusa ma anche lucida e più matura e forte. Spero ci siano ancora tantissimi anni di scoperte, crescite e sfide su questo pontile per me. #me”. Confessioni a cuore aperto. A cosa si sarà riferita di preciso? Mistero…

