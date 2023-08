Paolo Bonolis e la foto inedita col nipotino. Come molti sanno il popolare conduttore tv si è lasciato con la moglie Sonia Bruganelli. Non si può parlare di ‘ex’ vera e propria perché i due, nonostante facciano vite diverse rispetto a prima, sono ancora in ottimo rapporto e non solo per amore della famiglia. Una vita insieme, lui aveva 36 anni e lei 23 quando si sono conosciuti, 21 anni di matrimonio e 3 figli (Silvia, Davide e Adele) non si possono cancellare neppure se i percorsi del cuore si dividono.

Ma Paolo Bonolis ha avuto anche altre donne. La più famosa è la showgirl Laura Freddi, ma prima di sposare Sonia Bruganelli il noto personaggio tv è stato sposato, dal 1983 al 1988, con la psicologa Diane Zoeller. Da lei ha avuto due figli, Stefano e Martina, che vivono e lavorano negli States in ambiti diversi dal mondo dello spettacolo. Martina, in particolare, durante la pandemia ha dato alla luce un maschietto. E oggi, per la prima volta, Paolo, o meglio Sonia, lo ha mostrato con una foto sui social.

Paolo Bonolis in piscina con il nipotino figlio della secondogenita Martina Anne

Lo scatto, condiviso da Sonia Bruganelli in un post sul suo profilo ufficiale Instagram, è davvero singolare. Vediamo infatti un Paolo Bonolis con una particolare espressione sul viso, tra il preoccupato e l’adorante, mentre osserva il figlio della sua secondogenita, figlia della sua prima moglie, Martina Anne. Mentre per le vacanze di Natale 2022 era voltato negli Stati Uniti per il suo secondo nipotino, Sebastian, figlio di Stefano e Candice Hansen, ora Paolo si gode il figlio (nato nel 2020) di Martina e del marito Tito Garza.

Non conosciamo il nome del piccolo, anche se un indizio potrebbe essere quel “Teddy” che Sonia Bruganelli ha inserito come tag della foto in questione. Avendo partorito nel periodo più difficile che l’umanità intera ha dovuto affrontare negli ultimi decenni (guerre permettendo, of course, ndr) Paolo Bonolis non aveva potuto fare foto di rito o altro col suo primo nipotino. Ora è arrivato il momento di recuperare il tempo perduto…

La foto di Paolo Bonolis col nipotino ha generato una moltitudine di commenti e tanti follower fanno riferimento al suo stato d’animo dopo la separazione dalla sua amata Sonia Bruganelli: “La foto è bellissima ma Paolo in ogni foto o video mostra sul viso i segni di un grande dolore. Un dolore che porta con dignità ma che i suoi occhi senza sorriso, il viso tirato, non riescono proprio a nascondere…”. Un’altra utente, invece, sottolinea: “Io non credo per nulla che Paolo in questa foto sia triste, che si strugge per il divorzio ecc….certo che una separazione fa del male ma visto la persona intelligente che è sicuramente se n’è fatto una ragione e poi chissà, magari ha scelto lui questa situazione, chi li giudica è un amico vicino della coppia???…”.

