Capelli biondi lunghi e piega impeccabile, make-up perfetto che fa risaltare i suoi lineamenti. Così il vip si è presentato sui social lasciando i suoi follower di stucco. Sempre più irriconoscibile dopo la decisione, presa qualche mese fa, di mostrarsi al suo pubblico con outfit e accessori da donna. A gennaio aveva sfilato con un abito da sposa e aveva commentato la decisione di sfilare all’amica Nathalie Caldonazzo.

“Questo abito da sposa lo dedico a tutti gli uomini sposati con cui sono stato o che mi scrivono. E che poi non mi sposano! E così io mi sposo lo stesso!”, aveva detto lanciando frecciatine al veleno dopo aver sfilato per un noto brand. “Ovviamente anche se sono sposati io mantengo l’anonimato e massima discrezione non preoccupatevi”, aveva commentato.

Giacomo Urtis, insulti nelle foto vestito da donna

Ovviamente stiamo parlando di Giacomo Urtis, chirurgo dei vip che qualche mese fa ha deciso di mostrarsi con abiti e look da donna e di farsi chiamare Jenni. Sui social i commenti alle foto e ai video del nuovo Giacomo Urtis sono disparati. C’è chi gli fa i complimenti anche nella sua versione donna: “Uomo oppure donna, non importa, sei bellissimo”, “Ma quanto sei bona”, “Genny stupenda!”, si legge sulla foto pubblicata in occasione del concerto degli 883.

Ovviamente tra i commenti c’è anche chi critica il famoso chirurgo dei vip. La decisione di vestire da donna è stata fortemente criticata da molti utenti dei social, i quali riempiono i suoi post con commenti come “Che bella che sei Ilary Blasi”. In effetti tanti commentano per dire che ormai Giacomo Urtis somiglia a diverse soubrette della televisione: “Sembri Sophie Codegoni”, “Lecciso due”, “Pensavo fosse Paola Caruso”.

Ma anche frasi molto dure e offensive: “L’era del declino sociale. Non si torna indietro”, “Ma cosa è successo a quest uomo? Ma stanno impazzendo tutti?”, “Premetto che NON HO ASSOLUTAMENTE NULLA contro gli omosessuali, ma qui subentra la volgarità ad ogni video o foto e non è un belvedere anzi”, “Ma se ti senti donna, fatti togliere il c*** e almeno non sembri un ibrido inguardabile”.