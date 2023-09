“So di avere un piede nella fossa, ma sono nel mood di fare festa. Ho superato dei problemi di salute terribili. Sono felice di festeggiare il mio libro e la mia vita. Sono così felice di essere viva. Qualsiasi cosa arrivi ora è un bonus”. Così la super vip fa sapere al mondo intero che sta lottando contro il cancro al seno. Di nuovo. Protagonista della nuova copertina di The Wall Street Journal, in una lunga intervista ha parlato per la prima volta della malattia che le è stata diagnosticata nel 2018.

Oggi 58enne, è stata a lungo assente dalle scene e dagli eventi a causa di gravi conseguenze di una procedura estetica che l’ha lasciata “sfigurata”. Pochissime persone a lei vicine erano a conoscenza del suo problema di salute contro il quale ancora oggi combatte. La scoperta dopo una mammografia, quando un dottore si accorse che qualcosa non andava. Nel 2018 la prima diagnosi, nel 2022 la seconda dopo aver notato un nodulo al seno.

Leggi anche: “È incinta!”. Sorpresa a Venezia: la bellissima sfila al Festival col pancino in vista. È la prima volta in pubblico





“So di avere un piede nella fossa”: la super vip lotta contro il cancro

In quel momento Linda Evangelista ha scoperto che il cancro era tornato. Recentemente, ha spiegato, il suo oncologo le ha confessato che la prognosi sarebbe positiva ora, “perché non fantastica? Perché ogni volta che si ripresenta, c’è una possibilità che torni ancora una volta”, le sei parole.

Oggi la super top model si è definita una “sopravvissuta in stand by”: resta ottimista e allo stesso tempo responsabile nel mantenere la giusta consapevolezza sulla sua salute. “Ho mantenuto il silenzio. Solo poche persone lo sapevano. E non sono una di quelle persone che deve condividere tutto”.

“Mi sono detta: un giorno lo condividerò, ma mentre lo sto vivendo, assolutamente no. Non voglio che il Daily Mail mi aspetti fuori dalla porta come fa ogni volta che succede qualcosa”. E così è stato. Linda Evangelista ha donato il ricavato del suo libro ‘Linda Evangelista Photographed by Steven Meisel’ in uscita il 16 settembre a un’organizzazione che si occupa di fare ricerca sul cancro al seno.