“Che cosa è successo alla tua faccia?”. Victoria Beckham stavolta esagera: viso trasformato dopo l’ultimo ritocchino

Victoria Beckham sotto i riflettori. Ospite di Good Morning America ieri ha attirato l’attenzione di tanti fan. La star delle Spice Girls non sembra più quella di qualche tempo fa, quando già la chirurgia sembrava prendere il sopravvento. Ora pare che la situazione a Victoria sia decisamente sfuggita di mano. Più che il vestito e la forma perfetta infatti, ad attirare l’attenzione è stato il suo volto. Uno ha scritto su Twitter: “omg cosa succede alla sua bocca troppi botox”.



Un altro ha chiesto: “Che diavolo sta succedendo alle sue labbra! #VictoriaBeckham”. Rispondendo alla nuova linea di Victoria Beckham sui prodotti di bellezza, un altro ha detto: “Bellezza????? Colpire il muro pieno di Botox”. Nel corso dell’intervista Victoria ha discusso del suo matrimonio di 22 anni con il marito David, dicendo: “Ci divertiamo molto, ci sosteniamo a vicenda con tutto ciò che facciamo.

Victoria Beckham, com’è cambiata dopo i ritocchini



“Si tratta di divertirmi e godermi la compagnia di quella persona. Amo sinceramente stare con lui. Il che è positivo dopo tutti quegli anni”. Ha aggiunto: “È un papà incredibile e un marito meraviglioso, e ci divertiamo molto”. E non sono finite qui le novità per Victoria Beckham anche se ha annunciato che non parteciperà alla reunion delle Spice Girls si nel 2023.







Victoria Beckham ha spiegato: “Penso che le Spice Girls siano state un grande successo… ma penso che i miei tempi di canto sul palco siano alle mie spalle”. Oltre alla sua omonima gamma di moda, Victoria ha Victoria Beckham Beauty, lanciata a novembre 2019. L’inclusività è al centro del progetto, con Victoria che garantisce che i prodotti possano essere utilizzati su qualsiasi tipo di pelle.



Victoria Beckham ha detto: “La bellezza pulita è sempre il messaggio che passa attraverso tutti i nostri progetti, ed è incredibile. È stato un enorme successo”. Tra musica e moda, il nome di Victoria è stato certamente un simbolo di glamour tra gli anni Novanta e i Duemila. Famosa spesso più per i gossip e per la cronaca rosa che per quella musicale, ha saputo comunque ritagliarsi il suo spazio nella storia cantando con una band capace di vendere oltre 85 milioni di copie in tutto il mondo.