Massimo Ceccherini ha praticamente cambiato vita. E a fornire tutti i dettagli sull’amico è stato Leonardo Pieraccioni, che ha fatto chiarezza su ciò che fa oggi. Ne ha parlato durante la sua intervista rilasciata al Corriere della Sera. Ha approfittato dell’opportunità di soffermarsi sul film Pare Parecchio Parigi per rompere il silenzio sull’attore 58enne ormai sparito dalla circolazione.

Infatti, come ricordato anche dal sito Leggo, Massimo Ceccherini che ora sembra davvero aver cambiato vita era stato protagonista in veste di naufrago all’Isola dei Famosi 2017, poi il suo volto è scomparso dalla tv. E Leonardo Pieraccioni ha tirato fuori dei dettagli inediti sull’uomo, che ormai vivrebbe in una maniera inaspettata. E i fan sono rimasti stupefatti.

Leggi anche: “Ora vivo così”. Massimo Ceccherini confessa il suo dramma: “Mi sono mangiato tutti i soldi”





Massimo Ceccherini ha cambiato vita: la rivelazione di Leonardo Pieraccioni

Il racconto su Massimo Ceccherini, che ha drasticamente cambiato il suo stile di vita, è stato dunque fatto da Leonardo Pieraccioni, uno che lo conosce benissimo. Il regista e sceneggiatore ha detto al Corriere della Sera: “Ceccherini è diventato una specie di prete laico, se ne sta arrampicato in un paesino sopra Pistoia, beve quasi solo acqua e vive in simbiosi con il suo cane. Ci dorme pure insieme”.

Poi Pieraccioni ha rivelato ancora su Ceccherini: “Dato che ha lavorato con Garrone alla scrittura di Io Capitano (attualmente nella short list per la candidatura agli Oscar) è terrorizzato dal fatto che dovrebbe lasciare il cane per non poterlo portare sul red carpet a Hollywood“. Massimo comunque si era già soffermato sulle problematiche avute in una sua precedente intervista alla stessa fonte.

Quasi un anno fa Massimo Ceccherini raccontò: “Mi sono sempre mangiato tutti i soldi guadagnati. Quando mi ubriacavo era impossibile tenermi, la mia compagna Elena mi picchiava e fermava la bestia dentro di me. Picchia oggi picchia domani, il colpo di fulmine lo ebbi una notte”.