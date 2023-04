“Ora vivo così”. Massimo Ceccherini confessa il suo dramma: “Mi sono mangiato tutti i soldi”

Un’intervista a cuore aperto quella che Massimo Ceccherini ha rilasciato al Corriere della Sera: dalla dipendenza dall’alcool, al cinema, dalla bestemmia in diretta all’Isola dei Famosi a come vive ora. Inizia dai primi anni, Massimo, e dall’incontro con Pieraccioni: “Facevo cabaret da giovanissimo con Alessandro Paci. Leo mi chiamò per un filmino amatoriale, io ero il santone che pregava in mezzo a un campo arato, lui mi guardava e ridevamo sotto un sole che picchiava”.



“Rifacemmo quella scena trenta volte, presi l’insolazione. E’ sempre andata così. Mi richiamò per I laureati , per andare al provino non avevo nemmeno i soldi per il taxi, me li diede mio padre. Poi arrivò Il ciclone, nessuno di noi immaginava che successo sarebbe stato. C’erano le ballerine protagoniste, ma io ero fidanzato e non potei fare niente”.

Massimo Ceccherini al Corriere: “Mi moglie mi ha salvato”



Poi ha parlato del demone dell’alcool e del ruolo della moglie Elena: “Quando mi ubriacavo era impossibile tenermi. Lei mi picchiava e fermava la bestia dentro di me. Picchia oggi picchia domani, il colpo di fulmine lo ebbi una notte. Ora ha cambiato lavoro all’ospedale di Prato, ma all’epoca la vedevo al mattino che si preparava indossando la divisa, dietro c’era scritto misericordia”.



“E mi sono detto: Dio è arrivato. Ho avvertito la sua presenza. Devi essere pronto ad agguantare l’aiuto”. E aggiunge: “Sono passati otto anni. Dalla bestia non si guarisce, però riesco a tenerla legata. Ho bisogno quasi sempre della presenza di Elena”. Quindi racconta della bestemmia all’Isola dei Famosi: “Mi vergognai, ne dissi una non cento. Con me si amplifica e amplifica. Nessuno per strada mi ha detto che avevo fatto schifo”

“È una cosa nella natura dei toscani. Sai chi mi confortò? Roberto Benigni. Mi disse che con la bestemmia ero più vicino a Dio. Mica ce l’hai con l’Onnipotente. Dio non lo pigli in giro, lui lo sa che lo ami ugualmente”.

Ora, racconta Pieraccioni, Ceccherini vive per i suoi cani. E lui conferma: “Ne ho due, Leo non sa che ho anche Mina, abbandonata dalla figlia che aveva già mia moglie Elena. Il mio si chiama Lucio che mi è stato mandato da Dio in persona, era piccolo, pioveva, camminava per una specie di tangenziale a Roma. In quel periodo ero disperato, un mio amico, quello coi capelli rossi che nei tg appare sempre dietro le interviste ma non ricordo il nome, sapeva che cercavo un cane, l’ha raccolto e me l’ha dato. Lucio m’ha salvato la vita”.