Non è un momento semplice per il ballerino Andreas Muller, che nei giorni scorsi ha ammesso di vivere uno dei periodi più difficili della sua vita. E sono state davvero tante le voci circolate sul suo conto e inevitabilmente anche su quello della sua compagna Veronica Peparini. L’insegnante di ballo di ‘Amici’ ha deciso quindi di rompere nuovamente il silenzio e di chiarire una volta per tutte quale sia la loro situazione attuale. Ha risposto senza esitazione ai rumor legati alla presunta crisi di coppia.

Proprio Andreas Muller, prima di queste dichiarazioni di Veronica Peparini che vi proponiamo a breve integralmente, aveva annunciato: “Se sono depresso? Ti dirò, sì. Anche. Significa che troppe cose mi hanno toccato e sono arrivate di botto nello stesso momento. Sono giù, scarico e spento. […] Amici? No non ci sarò, il serale è già iniziato. Penso di avere problemi in tutto ultimamente. Tra questi si aggiunge anche un infortunio che dovevo risolvere con un’operazione da dicembre 2021, ma non ho intenzione di farlo ancora”.





Veronica Peparini smentisce crisi con Andreas Muller

Attraverso il settimanale ‘Nuovo’, Veronica Peparini ha voluto spiegare cosa sta succedendo ad Andreas Muller e quindi alla loro relazione. E possiamo subito dire che ha respinto con forza tutte le indiscrezioni negative. Innanzitutto, ha esclamato: “Lui si trova in una situazione delicata, Andreas ha un malessere psicologico ma non parlerei di depressione. Un momento delicato in cui lui non si sente al top”. Quindi, ha confermato che il giovane non sta bene e poi si è concentrata sulla loro storia d’amore.

Rispondendo all’attesa domanda posta dal settimanale di Riccardo Signoretti, Veronica Peparini ha affermato a proposito di Andreas Muller: “Non c’è nessuna crisi tra di noi. La gente vuole vedere il negativo dove non c’è. Insieme troviamo la forza di affrontare gli ostacoli”. Quindi, non sarebbero affatto vicini a lasciarsi, ma stanno solamente facendo i conti con delle problematiche che però vogliono risolvere insieme. Non a caso, lui ha sempre detto grazie a Veronica per l’amore dimostrato anche in questo frangente.

Veronica Peparini ha due figli, un maschio e una femmina, che ha concepito con l’ex Fabrizio Prolli. Poi dal 2018 ha iniziato una relazione amorosa con Andreas Muller, che dunque prosegue tuttora. La speranza di entrambi è che questo momentaccio possa essere superato il prima possibile nel modo migliore per permettere anche alla loro vita sentimentale di ritornare come agli albori.

