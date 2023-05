Grande novità per quanto riguarda Vanessa Incontrada e la sua vita privata. Una novità improvvisa ha coinvolto l’attrice e conduttrice televisiva e tutti sono rimasti a bocca aperta. Non c’erano stati preavvisi o dichiarazioni di alcuna natura, ma lei si è presentata direttamente con una foto inequivocabile. Lei sarà stata subissata sicuramente di domande, anche se pubblicamente non ha ancora fornito risposte. E non sappiamo se e quando le darà.

Ma intanto ciò che è certo è che abbiamo una prova social di Vanessa Incontrada, che si è soffermata sulla sua vita privata con un’immagine molto chiara. Nei mesi scorsi era finita al centro dell’attenzione per la crisi con l’ex compagno: “Con Rossano è un momento di grande riflessione. Ma con lui non si alzerà mai un muro, la nostra storia non sarà mai finita. Abbiamo un figlio, siamo e saremo legati a vita perché avremo sempre un presente. La ‘fine’ non ci sarà”.

Vanessa Incontrada, improvvisa novità sulla sua vita privata

Inoltre, Vanessa Incontrada aveva aggiunto sempre in riferimento alla sua vita privata e all’ex: “Poi se un giorno subentrerà un’altra persona, troveremo un altro modo per volerci bene. Ma non ci penso, non vivo nel futuro”. Ed ecco a sorpresa arrivare una clamorosa notizia proprio sotto l’aspetto sentimentale. Si è infatti immortalata insieme ad un uomo sul social network Instagram e quindi i suoi fan sono saltati dalla sedia, quando l’hanno visto.

La conduttrice si è immortalata in compagnia proprio di Rossano Laurini, quindi sarebbe riscoccata la scintilla e sarebbero tornati a formare una coppia. Lei però anche alcuni giorni fa aveva postato un’altra foto con l’imprenditore e in quella occasione diversi follower le avevano chiesto a gran voce se fossero ritornati insieme. Non ha mai risposto a questi utenti e quindi il mistero non si è risolto. Ora un altro scatto che confermerebbe il ritorno di fiamma.

Vanessa Incontrada e Rossano Laurini si sono fidanzati nel 2007 e l’anno successivo hanno anche accolto nella loro famiglia il figlio Isaia. Poi a fine 2022 è circolata la notizia della loro ormai imminente separazione, ma ora c’è stato questo ulteriore colpo di scena.