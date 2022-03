Vanessa Incontrada è stata protagonista di un gesto meraviglioso nelle scorse ore, che potrebbe davvero rappresentare una svolta a livello personale. Su di lei e soprattutto sulla sua sfera privata se ne sono dette tante in queste ultime settimane, ma da parte sua non c’era mai stata conferma su situazioni negative che la riguardavano. Ora però si è certamente sbilanciata e questo indizio, lasciato sul suo profilo social Instagram, sta facendo sperare davvero migliaia e migliaia di suoi follower.

Nei mesi scorsi Vanessa Incontrada aveva pubblicato un’immagine del figlio Isal. Dallo scatto si poteva notare l’evidente somiglianza tra mamma e figlio. Isal è ormai un ragazzo, ha 14 anni e i lineamenti del suo volto sono molto simili a quelli di mamma Vanessa. Immediatamente sono arrivati decine di messaggi a commento della foto: “A tua immagine e somiglianza”, scrive un utente. “È identico a te! Bellissimo come la sua mamma”, scrive un altro. “Che dire si vede che ti assomiglia…bello come la sua mamma…”.

In particolare, nell’ultimo arco di tempo sono uscite fuori indiscrezioni che la davano in crisi con il compagno Rossano Laurini. Mai i due sono però usciti allo scoperto in maniera ufficiale, quindi non è dato sapere se ci sia stata o meno una rottura definitiva tra lui e Vanessa Incontrada. Sta di fatto che in una storia Instagram dell’attrice è emerso qualcosa di inaspettato e che davvero in pochi si sarebbero forse aspettati, date le ultime voci. E questo potrebbe significare che sia tornato il sereno.





Vanessa Incontrada ha postato in una story Rossano in compagnia del figlio Isal. Quindi, questo gesto farebbe ipotizzare che nella coppia non ci sia alcun astio. Anche se alcuni hanno anche pensato che si sia trattato esclusivamente di un post civile in occasione della festa del papà e che la coppia si sia lasciata in buoni rapporti. Poi lo stesso Laurini ha utilizzato il suo account Instagram e ha mostrato a tutti qualcosa che invece farebbe anche propendere per una pace non proprio totale.

Rossano Laurini dal canto suo ha inserito un brano dei Negramaro, dal titolo ‘L’immenso’, e ha riportato alcune frasi della canzone: “Se potessi far tornare indietro il mondo farei tornare poi senz’altro te, per un attimo di eterno e di profondo”. Veramente difficile comprendere quale sia realmente il loro rapporto oggi. I prossimi giorni potrebbero essere quelli giusti per saperne di più.