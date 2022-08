Splendida notizia per l’ex tronista di Uomini e Donne, Oscar Branzani, che ha finalmente trovato stabilità sentimentale. Ha infatti una nuova fidanzata e stavolta non si tratta di indiscrezioni o di segnalazioni di qualche utente, è stato proprio il diretto interessato a confermare tutto con delle foto inequivocabili. Ormai il vecchio ricordo della ex Eleonora Rocchini è praticamente svanito del tutto, la sua vita è proseguita su un’altra strada e a quanto pare la sua felicità e il suo amore sono molto marcati.

A svelare poi i dettagli sull’identikit della fiamma dell’ex Uomini e Donne Oscar Branzani è stato Very Inutil People, in grado di diffondere news su di lei. La nuova fidanzata dell’ex è indubbiamente di una bellezza assoluta. Ma c’è anche dell’altro perché si è scoperta anche la sua età e soprattutto quando i due si sono conosciuti per la prima volta. Un amore che sarebbe sbocciato in poco tempo e che promette davvero bene per il futuro. Non resta ora che svelarvi tutti i particolari emersi finora. (Leggi anche “Storia organizzata”. Manuel Bortuzzo allo scoperto con Angelica ma è subito polemica: il retroscena sulla nuova fidanzata)





Uomini e Donne, Oscar Branzani ha una nuova fidanzata

Prima che lo stesso ex Uomini e Donne Oscar Branzani presentasse ufficialmente la sua nuova fidanzata, si era già saputo che i due fossero insieme in Costa Smeralda, nella meravigliosa Sardegna. Nella didascalia ha scritto: “Ho scelto il mio magico presente”. E, come anticipato precedentemente, l’ex tronista del dating show di Maria De Filippi ha scelto una ragazza meravigliosa esteticamente. Lei è straniera, anche se ora vive in Veneto e precisamente nella città di Padova. Andiamo a scoprire chi è.

Una fonte, che ha parlato a Very Inutil People, ha svelato tutto sulla fidanzata di Oscar Branzani. Ecco cosa è stato riferito: “Circolano diverse notizie circa le sue origini, c’è chi sostiene che sia rumena e viva in Sardegna. Sappiamo per certo che ha 20 anni e Oscar pare che la corteggi da inizio estate”. Il suo nome è Alexa Cotruta e in realtà sarebbe originaria della Moldavia. Si resta comunque in attesa di ulteriori informazioni su di lei in futuro, ma sta di fatto che formano veramente una coppia perfetta.

Oscar Branzani è un ex calciatore ed è uno dei più apprezzati. A Uomini e Donne ha preso parte nel 2016 e lì ha conosciuto l’ex partner Eleonora Rocchini. Per quanto riguarda la sua esperienza calcistica, ha militato nelle fila del Barletta e del Taranto, prima di essere acquistato in Serie A dalla Sampdoria. Ora la sua vita privata è diventata di dominio pubblico.

