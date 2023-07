Uomini e Donne, il commento non passa inosservato. Pausa estiva per il dating show di Maria De Filippi ma tante notizie sotto l’ombrellone degli italiani e fan più affezionati al programma. La notizia di oggi accende la luce dei riflettori sull’ex corteggiatrice: una bellezza che non passa inosservata, ancor più se sfoggiata in bikini. Ma tra la cascata di cuori e di complimenti non manca anche chi cerca chi minare l’atmosfera. L’attacco arriva proprio a corredo dello scatto che ritrae l’ex corteggiatrice al mare in costume in compagnia dei suoi figli.

Il duro attacco a Francesca Del Taglia. Come spesso accade in questi casi, basta anche solo uno scatto per scatenare la polemica. Gli hater non si fermano neanche davanti al caldo estivo e anzi colgono sempre l’occasione giusta per smuovere acque che vorrebbero restare calme. Nello specifico ad attirare l’attenzione è stata proprio la foto che immortala Francesca in bikini al mare. Un fisico scultoreo che nessuno può mettere in discussione, ma anche alcuni commenti al veleno che non passano inosservati.

Leggi anche: Genitori da pochi giorni, la coppia vip di Canale 5 emoziona: l’incontro dei figli con il fratellino Mattia





Il duro attacco a Francesca Del Taglia. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha replicato a tono

Entrando nel vivo della notizia, ad attirare l’attezione dei fan non è stato lo scatto in se stesso, ma un dettaglio molto visibile proprio sullo sterno dell’ex corteggiatrice. Un vero e proprio ‘bozzo’ è apparso visibile, o meglio una protuberanza che avrebbe acceso la pungente ironia degli hater: “Terza tet*a”, hanno commentato alcuni, lasciando intendere che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne possa aver ‘abbondato’ con la chirurgia estetica.

E se pensate che Francesca Del Taglia si sia lasciata intimorire dai commenti, vi sbagliate di grosso. L’ex corteggiatrice e mamma ha subito colto la palla al balzo per replicare a tono al commento: “E’ una malformazione dalla nascita allo sterno”, replica Francesca, che poi ha sottolineato sotto gli occhi di tutti: “Un po’ di sensibilità a volte non guasterebbe“.

E non sarebbe la prima per Francesca di parlare e spiegare in cosa consiste tale malformazione. Nel vivo della notizia è entrata la diretta interessata nel corso di un’intervista nel salotto televisivo di Barbara D’Urso. Del Taglia al tempo ha spiegato che la malformazione allo sterno si è aggravata dopo aver messo al mondo il suo primogenito. Tale problema inoltre non le avrebbe permesso di allattare Brando. Nel tempo Francesca ha dovuto inevitabilmente ricorrere a un intervento di chirurgia estetica.