Aggiornamento importante sull’ex coppia di Uomini e Donne, Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia. I due si sono detti addio dopo diversi anni di matrimonio nel settembre del 2022. Era stata lei a comunicare la decisione a tutti i loro follower, rimasti sbigottiti davanti a quella notizia. A parlare era stata l’ex corteggiatrice, come ricordato dal sito Novella 2000: “È un momento per me molto duro. Purtroppo i rapporti e l’amore, anche il più grande, può finire”.

Poi aveva aggiunto: “Non mi sento di aggiungere altro perché i panni sporchi mi hanno insegnato a lavarli in casa mia. Per l’affetto e la stima che avete dedicato alla mia storia d’amore e alla mia famiglia mi sento in dovere di dover scrivere almeno queste due righe, ma per il resto vi chiedo e vi prego di rispettare la fine di una storia dove all’interno ci sono due bambini che ora sono gli unici a dover essere tutelati e rispettati al massimo”. E ora gli ex Uomini e Donne Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia hanno sorpreso tutti.

Uomini e Donne, cosa è successo tra Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia

Tra l’altro gli ex volti di Uomini e Donne, oltre ad essersi uniti in matrimonio 9 anni fa, avevano anche avuto due gioie enormi rappresentate dalle nascite dei figli Brando e Zeno. Oggi Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia hanno fornito una nuova notizia su di loro e lo hanno fatto poche ore fa con una foto insieme. Quindi, si sono rincontrati e sono apparsi l’uno al fianco dell’altra. C’è una motivazione speciale e particolare dietro questa loro reunion, che ha fatto emozionare tanta gente.

Il figlio Brando ha festeggiato 9 anni e quindi per l’evento in questione Eugenio e Francesca hanno voluto riunire la famiglia per regalargli una giornata indimenticabile. Nella foto i due sono apparsi quindi insieme ai figli. Lui ha commentato su Instagram: “Auguri amore della mia vita.. sei un bambino splendido, educato, sensibile, amoroso e potrei stare qui a scrivere tutte caratteristiche bellissime su di te.. Sei il bambino che ogni genitore vorrebbe avere.. Senza saperlo non sai quanto insegni tu a me.. Farò di tutto per renderti una vita felice..te lo prometto.. Auguri Brando, amore mio”.

E i fan hanno scritto: “Che bella famiglia, mi piacerebbe se tu e Francesca tornaste insieme”, “Dovrebbero fare tutti così i genitori”, “Il tuo sguardo dice tutto, chissà se un giorno ritornerete insieme”, “Siete meravigliosi, auguri di cuore Brando”.