Il momento della presentazione di un neonato ai propri fratellini è un momento magico. E così, la coppia nata anni fa a Uomini e Donne, ha deciso di immortalare la scena e pubblicare il video sui propri account Instagram. “È una cosa meravigliosa, mi chiedo come non si possa morire d’amore perchè credetemi questa casa esplode d’amore”, ha scritto lei a corredo del filmato pubblicato in rete.

Nel video si vedono gli altri due figli della coppia arrivare in clinica per conoscere il fratellino Mattia. L’arrivo del piccolo è stato particolarmente voluto e sentito dalla coppia nata a Uomini e Donne nel lontano 2014. Dopo la nascita di Niccolò e Leonardo i due hanno dovuto affrontare un bruttissimo momento.

Leggi anche: “Tutto l’amore che ho”. Alessia Cammarota e Aldo Palmeri UeD, è nato il terzo figlio: l’annuncio dall’ospedale





Alessia Cammarota e il marito Aldo Palmieri presentano Mattia ai figli

Alessia Cammarota e il marito Aldo Palmieri avevano intenzione di allargare la famiglia già due anni fa, ma purtroppo nel 2021 la ex corteggiatrice aveva avuto un aborto. La coppia ha due figli, Niccolò e Leonardo e ora la famiglia ha dato il benvenuto a Mattia, nato il 18 luglio. I fan già conoscevano sesso e nome: l’avevano svelato i due fratellini durante una ospitata nel salotto di Verissimo pochi mesi fa.

Nel 2013 il matrimonio, poi l’arrivo di Niccolò e Leonardo. Il 18 luglio 2023 l’arrivo del terogenito. “Tutto l’amore che ho”, ha scritto l’ex tronista di Uomini e Donne nella foto pubblicata su Instagram, in cui si trova accanto alla compagna ancora in ospedale dopo il parto. E nel video pubblicato in queste ore l’emozionante incontro dei bimbi con il fratellino. Sotto al video tantissimi messaggi per la coppia e i tre bimbi, finalmente tutti riuniti.

Come detto due anni fa Alessia Cammarota aveva avuto un aborto.”Due anni fa il terzo bambino arrivò senza farsi attendere. C’era grande attesa, poi un giorno tutto crollò. Quel meraviglioso bambino era incompatibile con la vita e dopo settimane di consulti, visite, la risposta era sempre la stessa: “Ci dispiace”, aveva raccontato Alessia Cammarota raccontando di aver perso il suo bambino.