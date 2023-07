Gioia infinita per Alessia Cammarota e Aldo Palmeri: è nato il terzo figlio. La coppia storica di Uomini e Donne ha dato la bella notizia ai fan poche ore fa, con la prima foto scattata in ospedale e il benvenuto al principino di casa numero tre. Un altro fiocco celeste per i due, che si sono conosciuti nello studio di Maria De Filippi più di 10 anni fa. Lei ha partecipato com corteggiatrice, lui invece come tronista che, alla fine del suo percorso, l’ha scelta per continuare a conoscersi lontano dalle telecamere.

Da quel preciso momento non si sono più lasciati e hanno posto le basi per costruire la loro splendida e unitissima famiglia. Nel 2013 il matrimonio, poi l’arrivo di Niccolò e Leonardo. Fino all’annuncio della terza gravidanza, purtroppo non andata a buon fine. Un aborto spontaneo ha fatto piombare Alessia Cammarota e Aldo Palmeri in un periodo molto doloroso, raccontato sui social, dopo una breve pausa, e anche davanti alle telecamere di Verissimo.

Alessia Cammarota e Aldo Palmeri, è nato il terzo figlio

“Due anni fa il terzo bambino arrivò senza farsi attendere. C’era grande attesa, poi un giorno tutto crollò. Quel meraviglioso bambino era incompatibile con la vita e dopo settimane di consulti, visite, la risposta era sempre la stessa: ‘Ci dispiace’”, le parole dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Che poi è tornata a sorridere e a ridare la vita.

Per Alessia Cammarota l’arrivo del terzo bambino rappresenta anche una rinascita o, come lo ha definito lei, un modo per far tornare a “splendere il suo sole” dopo l’aborto avuto nel 2021. E così, dopo Niccolò e Leonardo è arrivato Mattia. I fan già conoscevano sesso e nome: l’avevano svelato i due fratellini a Verissimo pochi mesi fa.

Il terzo figlio di Alessia Cammarota e Aldo Palmeri è nato alle prime luci dell’alba di martedì 18 luglio 2023. La coppia di Uomini e Donne ha condiviso tra le Storie di Instagram il primo scatto di famiglia insieme al piccolo Mattia, dandogli il benvenuto al mondo. “Tutto l’amore che ho”, ha scritto l’ex tronista nel pubblicare su Instagram la foto, accanto alla moglie ancora in ospedale dopo il parto.