“È stato condannato”. Choc sull’ex volto di UeD, arrestato e chiuso in carcere: l’accusa è gravissima

Una notizia scioccante arriva dal mondo di Uomini e Donne. Un ex volto del programma è stato arrestato qualche mese fa per un gravissimo reato, che avrebbe commesso insieme a due suoi amici. Ora è arrivata anche la condanna, che per il momento ha confermato le pesanti accuse. Anche se i familiari di Leoluca Granata non sono affatto d’accordo con questa sentenza e hanno fornito una verità dei fatti totalmente differente, rispetto a quella a cui è giunta un giudice nelle ultime ore.

Ovviamente nessuno poteva aspettarsi un’accusa del genere nei confronti di questo ex protagonista di Uomini e Donne. La condanna di Leoluca Granata ha suscitato molta sorpresa nel pubblico, che ha conosciuto il giovane in un altro modo e ora lui si ritrova a dover convivere con una situazione molto grave. Il racconto della vittima è stato praticamente confermato dalla magistratura, che ha deciso di infliggere una pena dura perché il ragazzo è stato giudicato colpevole di questo atto bruttissimo.





Uomini e Donne, condanna per stupro per Leoluca Granata

Stando a quanto riferito, l’ex tronista di Uomini e Donne ha subito una condanna a 5 anni di carcere perché accusato di aver violentato una ragazza. L’episodio incriminato si sarebbe verificato in Svizzera, nella città di Lugano, e da ottobre il modello è rinchiuso in prigione. Secondo l’accusa, lui il 25 settembre scorso avrebbe dato un passaggio insieme a due amici alla vittima, poi sarebbero iniziati degli atteggiamenti intimi. Una volta giunti in un’abitazione dei giovani, si sarebbe consumato lo stupro.

Ma a Il Resto del Carlino i familiari di Leoluca Granata hanno contestato il verdetto. Eppure la giovane ha rivelato di essere stata abusata più di una volta e di essere poi finita sotto choc. Queste le parole dei genitori di Leoluca Granata: “Non è stato stupro ma era un rapporto consenziente, la versione della ragazza non regge, sono diverse le contraddizioni emerse nel corso delle indagini”. Il figlio è costretto a rimanere in carcere in Svizzera perché non è stata accettata la liberazione su cauzione.

