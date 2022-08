“Tutto confermato”. UeD, dalle voci agli annunci ufficiali: il pubblico voleva solo questo

La novità su Uomini e Donne è arrivata in queste ore. A dire tutto, rompendo un silenzio che durava ormai da tempo, è stata l’autrice Raffaella Mennoia sul suo profilo Instagram ufficiale. Ha pubblicato una sua foto e nella didascalia ha scritto ciò che sta succedendo. L’inizio del dating show di Maria De Filippi si avvicina a grandi passi, infatti il 19 settembre non è poi così lontano. Ma c’è anche da dire che mancano solamente pochi giorni prima dell’avvio delle registrazioni, previste per la fine di agosto.

Uomini e Donne sarà ovviamente molto seguito anche quest’anno e Raffaella Mennoia ne è consapevole. Per questa ragione ha voluto dare già i primi assaggi sulla nuova edizione della trasmissione. Grandissima curiosità per conoscere per la prima volta i nuovi tronisti e corteggiatori, ma l’attenzione non potrà che essere puntata nuovamente sugli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, nonché sui volti storici del Trono Over: Gemma Galgani, Ida Platano e Armando Incarnato su tutti.





Uomini e Donne, Raffaella Mennoia svela le prime novità

Nelle ultime ore su Uomini e Donne non poteva che intervenire l’autrice Raffaella Mennoia. Chi più di lei poteva rivelare cose interessanti sul programma, in onda su Canale 5. Immediatamente sono arrivate delle reazioni non solo da parte dei suoi follower comuni, ma anche da qualche vecchio volto del dating show. Ci sono conferme su quanto ipotizzato già nei giorni scorsi con tutta la fase preparatoria ormai conclusa. Non resta ora che attendere la registrazione e la messa in onda delle puntate.

Raffaella Mennoia ha riportato sul suo profilo Instagram: “Primo giorno Uomini e Donne. Conferma tronisti, contenuti rvm da rec per presentazione, lista contenuti e diversificazione, s.m., chiamare corteggiatori. Sopralluogo studio”. E a rispondere a questo post sono stati Teresa Langella: “Bona bona bona” e Leonardo Greco: “Mi ricordo ancora quando mi avete scelto, che spettacolo”. E poi tanti altri telespettatori hanno comunque puntato l’attenzione sulla bellezza e bravura dell’autrice televisiva.

Intanto, Giulia Cavaglià ha rotto il silenzio su Maria De Filippi: “La persona che devo ringraziare per sempre sarà Maria De Filippi. Mi ha dato il tempo necessario per farmi conoscere dalla gente, per farmi capire e ottenere quello che oggi ho. Un giorno mi ha guardata negli occhi e mi ha detto: ‘A me tu non piacevi, non ti capivo. Ma solo il tempo mi ha fatto capire che la tua è solo una corazza. Ad oggi posso dire di averti compresa’”.

