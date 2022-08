“Maria non la sopportava”. UeD, retroscena inedito sull’ex tronista: gliel’ha proprio detto in faccia

Escono solamente ora dei retroscena interessanti su Maria De Filippi, Uomini e Donne e un’ex tronista del dating show. Quest’ultima ha voluto parlarne apertamente a The Pipol Gossip e ha svelato qualcosa di inedito, che nessuno poteva nemmeno lontanamente immaginare. Stando a quanto detto dalla giovane, la conduttrice televisiva le avrebbe detto in faccia ciò che pensava su di lei e inizialmente non si è trattato affatto di complimenti. Grande sincerità da parte della padrona di casa.

Dunque, Maria De Filippi ha preferito non fare tanti giri di parole e in un incontro avuto a Uomini e Donne con questa ex tronista le ha detto tutto quello che si sentiva di dire. L’ex volto del programma si è anche soffermato sull’attuale fidanzato: “Sono la sua prima estimatrice. A lui non interessa molto mettersi davanti alle telecamere, ma gli ho riconosciuto un talento incredibile per la cucina e avevo voglia che lo scoprisse anche il resto d’Italia. Sono stata io l’artefice della sua partecipazione a MasterChef. Sono orgogliosa di lui”.





Maria De Filippi, a Uomini e Donne non aveva simpatia per un’ex tronista

Poi la ragazza in questione ha aggiunto sul partner: “Aprirà un locale a Milano. Al momento non posso fare molti ‘spoiler’ su questa questione. Non la prenderebbe bene! (ride). Però c’è anche un altro progetto che si svilupperà online, dove si potranno avere le ricette di Federico in giro per tutta l’Italia. Un’idea molto interessante che non vedo l’ora possa prendere vita. Noi abbiamo una relazione da oltre due anni”. Ma vediamo ora cosa ha detto Maria De Filippi durante Uomini e Donne all’ex tronista.

Stiamo parlando dell’ex tronista Giulia Cavaglià, ora fidanzata con Federico Chimirri, che a The Pipol Gossip ha rivelato a proposito di Maria De Filippi: “La persona che devo ringraziare per sempre sarà Maria De Filippi. Mi ha dato il tempo necessario per farmi conoscere dalla gente, per farmi capire e ottenere quello che oggi ho. Un giorno mi ha guardata negli occhi e mi ha detto: ‘A me tu non piacevi, non ti capivo. Ma solo il tempo mi ha fatto capire che la tua è solo una corazza. Ad oggi posso dire di averti compresa’”.

Infine, Giulia Cavaglià si è soffermata ancora sul partner, sul GF Vip e sugli obiettivi futuri: “Farei il GF Vip da sola. Più che altro perché per lui sarebbe una tortura, non voglio portarmelo in un posto in cui non si sentirebbe a suo agio. Io invece sarei adatta per quel contesto. Ho comunque un sogno da realizzare: prendere una casa con Federico e costruirmi una famiglia con lui”.

