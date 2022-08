La notizia inaspettata su Uomini e Donne è arrivata in queste ore. Si era parlato con forza della possibilità che come nuova tronista fosse stata scelta un volto noto della televisione, che è stata recentemente protagonista di una trasmissione molto seguita dal pubblico. Essendo diventata single da poco, pareva un nome ben spendibile per Maria De Filippi, che avrebbe creato certamente grosse attenzioni su di lei e soprattutto sul Trono Classico, vista la presenza di una ragazza molto seguita dai giovani.

Ma a quanto pare a Uomini e Donne non sarà lei la nuova tronista. A confermare quest’ultima indiscrezione è stata una persona molto informata del mondo del gossip e della televisione, ovvero l’influencere Amedeo Venza. Ha dedicato una sua Instagram story a questo argomento ed è giunta la conferma negativa. Da parte della diretta interessata c’è stato solamente il silenzio su questo tema, ma staremo a vedere se avrà voglia di intervenire sulla questione almeno nei prossimi giorni.





Uomini e Donne, la nuova tronista non sarà Lulù Selassié

Il colpo di scena è stato servito in maniera inattesa, infatti Uomini e Donne non avrà l’opportunità di ospitare in studio una nuova tronista famosa. Smentite categoricamente tutte le voci di tenore opposto, che riferivano della concreta possibilità che lei potesse iniziare questa nuova avventura televisiva a partire dal prossimo mese di settembre, quando ricomincerà il dating show. Venza comunque non ha fatto direttamente il nome dell’ex concorrente del GF Vip, ma si riferirebbe proprio a lei.

A non sedersi sul trono di Uomini e Donne sarà la principessa etiope Lulù Selassié, ex di Manuel Bortuzzo. Questo quanto scritto da Amedeo Venza: “Manca pochissimo alle registrazioni della nuova stagione e volevo smentire le voci che vedrebbero un’ex gieffina sul trono. Le stanno tentando tutte pur di rimanere sull’onda, ma questo sarebbe ridicolo”. Quindi, l’ex vippona non sarà tra le protagoniste del programma e dovrà trovarsi da sola, senza l’ausilio dello stesso, un nuovo fidanzato.

Intanto, per Lulù non c’è solo la musica con un suo singolo in arrivo. C’è anche un’altra grande passione. È stata lei stessa ad annunciare una grande novità: “Inizierò questa mia rubrica sui libri perché è una cosa che amo, io amo leggere ed è una cosa che voglio condividere con voi. Sono felice che le persone che mi seguono amano la lettura e ameranno quella che sto creando io, non vedo l’ora. Avevo questa idea da tanto tempo, veramente da anni”.

“Voglio condividerlo con voi”. Lulù Selassié non vedeva l’ora di dirlo, finalmente una bella notizia