“Voglio condividerlo con voi”. Lulù Selassié non vedeva l’ora di dirlo, finalmente una bella notizia

Lulù Selassié scrive un libro. Non si ferma un momento la principessina che al Grande Fratello Vip 6 ha fatto parlare per la sua storia d’amore con Manuel Bortuzzo. Nonostante lo scetticismo – e le litigate – iniziali Lucrezia e l’ex nuotatore azzurro hanno fatto coppia per diversi mesi. Tuttavia la loro relazione è naufragata qualche tempo dopo essere tornati alla vita di tutti i giorni. Per Lulù è iniziato comunque un periodo impegnativo.

Sempre molto attiva sui social dove ha anche partecipato ad una diretta con alcuni avvocati per parlare di reveng porn, Lulù Selassié ha intrapreso una nuova carriera. Insieme alla sorella Clarissa ha fatto sapere: “In attesa del mio primo singolo vi lascio qui questo video dove mi diverto in studio, un luogo dove mi sento al sicuro e dove mi posso immergere nei miei pensieri e trasformarli in arte, il luogo dove mi sento davvero l’artista che sono, dove lavoro per voi e per me stessa, tra una prova e l’altra, mi sono divertita a cantare Levitating che mi rappresenta moltissimo come voi ben sapete, e che anche voi adorate! Stay very very tuned y’all”.





Lulù Selassié e la sua grande passione

Non solo la musica, nel presente di Lulù Selassié c’è anche un’altra grande passione. È stata lei stessa ad annunciare una grande novità: “Inizierò questa mia rubrica sui libri perché è una cosa che amo, io amo leggere ed è una cosa che voglio condividere con voi. Sono felice che le persone che mi seguono amano la lettura e ameranno quella che sto creando io, non vedo l’ora. Avevo questa idea da tanto tempo, veramente da anni”.

“Ci sono tante cose che vorrei raccontare – dice ancora Lulù Selassié – perché sono belle e tante persone possono rivedersi in te… Questa cosa del libro non sarà presto, è ancora in fase di preparazione, non vi preoccupate ve lo dirò io quando uscirà”.

Insomma tante cose da fare per l’ex gieffina che negli ultimi giorni è stata protagonista di un clamoroso gossip. Si è mormorato di un flirt con il cantante Deddy. E la stessa Lulù Selassié ha risposto ad una precisa domanda di un fan: “Se mi metterei mai con Deddy? No, perché è un mio amico. Gli voglio molto bene, è una persona vera e poi abbiamo la stessa passione per la musica. Lui è diventato il nostro fratellino”. E intanto c’è chi, come Giucas Casella, è pronto a scommettere che Lucrezia sia ancora innamorata di Manuel Bortuzzo… Sarà davvero così?

