Gerry Scotti nonno per la seconda volta. A dare la notizia è il magazine Oggi che ha rivelato come il popolare conduttore sia al settimo cielo. Era il 25 dicembre 2020 quando nacque Virginia, la prima nipotina. A dargli questa immensa gioia il figlio Edoardo e la moglie Ginevra. Lo stesso Gerry Scotti qualche tempo dopo affermò: “Ho un cruccio, sono stato figlio unico e anch’io ho un figlio unico. Quindi, mi aspetto più nipoti, almeno altri due, ma deve essere ovviamente d’accordo anche la moglie di mio figlio Edoardo”.

Ebbene, pare proprio che il desiderio di Gerry Scotti sia stato esaudito. Nei prossimi mesi, infatti, il figlio Edoardo e la moglie Ginevra diventeranno di nuovo genitori. Dunque il secondo nipotino, o nipotina, è in arrivo. La notizia arriva proprio mentre il presentatore è da poco in vacanza dopo aver salutato il pubblico di Striscia La Notizia insieme a Michelle Hunziker. Sono stati loro due a portare a termine la 34esima stagione del noto tiggì satirico, ora il meritato relax.





Gerry Scotti al settimo cielo: in arrivo il secondo nipotino

Non ci sono ancora dichiarazioni ufficiali da parte di Gerry Scotti, ma il magazine Oggi scrive: “In questi ultimi giorni il conduttore è al settimo cielo per una ragione privata. Quale? A Pavia, la città in cui vive, gira voce che il suo unico e amato figlio Edoardo lo renderà nonno per la seconda volta”. Dunque sembrano esserci pochi dubbi: Gerry Scotti diventerà nonno per la seconda volta. Dopo Virginia è in arrivo un altro nipotino.

Solitamente riservato sulla propria vita privata Gerry Scotti non ha rilasciato alcun commento. Ma d’altronde anche la nascita della prima nipote Virginia non fu resa pubblica per diversi giorni. Fu il magazine Gente a renderlo noto a quasi un mese dal fatto.

Dunque grande gioia per Gerry Scotti che si gode un periodo di vacanza e relax prima di riprendre il suo posto dietro il bancone di Striscia La Notizia. I suoi impegni con Mediaset, ovviamente, non si fermano qui. Il conduttore, amatissimo e seguitissimo dal pubblico, sarà presente anche nella nuova versione di “Ti si que vales” oltre a condurre “Caduta Libera”. Discorso diverso, invece, per “Chi vuol essere milionario”: nonostante l’apprezzamento dei telespettatori, infatti, lo show non dovrebbe più andare in onda.

