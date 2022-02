Gerry Scotti è uno dei conduttori televisivi più amati in Italia, non solo per la sua enorme professionalità ma anche per il suo carattere fantastico. Infatti, la sua simpatia e gentilezza sono riconosciute e apprezzate da milioni di persone così come il suo essere molto riservato sotto il punto di vista privato. Però ora ha voluto fare felici tutti i suoi follower, pubblicando sul suo profilo Instagram ufficiale la prima foto in assoluto in compagnia della sua adorata nipotina Virginia, nata nel dicembre del 2020.

La piccola ha reso quindi Gerry Scotti nonno per la prima volta. Fondamentale il concepimento del suo unico figlio Edoardo con la sua Ginevra. Dopo aver postato l’immagine insieme alla bimba, proprio la nuora del presentatore Mediaset si è lasciata subito scappare un commento, complimentandosi con lui: “Sei proprio un super nonno” e ha anche aggiunto qualche cuore a testimonianza dell’ottimo rapporto che li lega. Bellissimo anche il messaggio di Gerry, che ha commosso davvero tutti.

Come ha ricordato anche il sito ‘Today’, Gerry Scotti ha avuto il figlio Edoardo dall’unione con l’ex moglie Patrizia Grosso, con la quale si è lasciata nel 2009 prima di mettersi due anni dopo con l’attuale partner Gabriella Perino. Parlando recentemente della nascita di Virginia, lui ha affermato: “Ho un cruccio, sono stato figlio unico e anch’io ho un figlio unico. Quindi, mi aspetto più nipoti, almeno altri due, ma deve essere ovviamente d’accordo anche la moglie di mio figlio Edoardo”.





Dunque, Gerry Scotti poche ore fa ha pubblicato un’istantanea sui social mentre tiene la mano alla nipotina Virginia. E il suo sorriso è davvero contagioso. E ha anche scritto come didascalia: “I primi passi di Virginia! Queste sono le vere gioie della vita”. Emozione quindi unica per il conduttore di ‘Caduta Libera’, che ha potuto assistere personalmente ad uno dei momenti più gioiosi per ogni nonno. E alcuni vip hanno subito commentato il suo post, facendogli numerosi apprezzamenti.

Uno dei primi a commentare è stato Rudy Zerbi: “Bravo nonno Virgi!”. Poi è stata la volta di Teo Mammucari: “Nonno Gerry, tanta roba”. Poi un altro fan ha aggiunto: “Gli zii e i cugini sono una cosa buona e i genitori non sono da trascurare. Ma un nonno li vale tutti. Non c’è complice migliore di un nonno, nessuno può fare per i bambini piccoli ciò che sanno fare. Evviva nonno Gerry Scotti”.