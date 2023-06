Ritorno di fiamma tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne? Lo scoop arriva dalla pagina Instagram Fralof, che ha pubblicato un reel che parla di reunion. I due, entrambi ex corteggiatori, hanno infatti condiviso sui rispettivi social degli scatti dai medesimi luoghi. Non solo: lei si è fatta anche immortalare con la camicia di lui. E se due più due fa quattro, c’è chi si dice certo che sia tornato il sereno su questa coppia. Era febbraio scorso quando diversi siti che si occupano di UeD avevano dato la notizia dell’addio.

Una notizia improvvisa, il classico colpo di scena pur senza nessuna comunicazione ufficiale da parte dei diretti interessati. L’assenza di foto insieme per parecchi giorni e, soprattutto, il fatto che nei rispettivi profili non c’erano più foto insieme hanno subito fatto scattare il campanello d’allarme tra i fan. “Sempre da un mese non fanno più storie congiuntamente, cosa insolita visto che si facevano dediche d’amore quasi giornaliere“, si leggeva.

“Di nuovo insieme”: ritorno di fiamma per gli ex UeD

E ora, mesi dopo, lo scoop sul ritorno di fiamma tra Lilli Pugliese e Simone Florian. Il pubblico ha conosciuto entrambi nello studio di Maria De Filippi, quello di UeD appunto, anche se non hanno condiviso lo stesso percorso. Un punto in comune però c’è: i due ex corteggiatori si sono trovati entrambi a un passo dalla scelta.

A UeD lei, Lilli Pugliese, corteggiava Luca Salatino (che nel frattempo si è lasciato definitivamente con Soraia Allam); lui, Simone Florian è l’ex corteggiatore di Jessica Antonini. Si erano messi insieme a ottobre scorso, quando tra loro è scattato il colpo di fulmine, come poi raccontato da Simone a PiùDonna.

“Io avevo seguito un poco il suo percorso, ma da quel video ho pensato che lei era molto simile a me. Lei ha sofferto tanto, io ho sofferto tanto, ho trovato delle similitudini nel nostro carattere. Io le ho scritto e dopo ci siamo visti. A metterci una buona parola è stata la sorella, la gemella, che mi aveva seguito a Uomini e Donne. Lei le ha detto che ero un bravo ragazzo e che valeva la pena conoscermi. Quando ci siamo visti c’è stato un colpo di fulmine da parte di entrambi e adesso stiamo insieme”.