Totti e Noemi e la bomba a L’Estate in diretta. Nuovi dettagli, questa volta molto privati, sulla notizia dell’estate: la nuova coppia formata dall’ex calciatore della Roma e la flower designer Noemi Bocci. Dopo l’addio ufficiale tra Francesco Totti e Ilary Blasi, la giovane è diventata uno dei personaggi del gossip e ovviamente tutte le sue mosse sono state seguite da fotografi e giornalisti, cosa che ha costretto Totti – almeno così racconta il gossip – a pagarle un bodyguard per seguirla h24.

“Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile”, aveva spiegato Francesco Totti in un comunicato diffuso dall’Ansa seguito da quello dell’ormai ex moglie: “Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia”.





Totti e Noemi, il gossip all’Estate in diretta: “Li ho sentiti”

Mentre Francesco Totti si trova a Sabaudia, quest’anno Noemi Bocchi ha deciso di rinunciare alle vacanze in Sardegna e di affittare una casa a San Felice al Circeo. Ed è proprio qui che i fotografi di Chi lo hanno beccato e paparazzato, proprio sotto casa della flower design. In esclusiva sul nuovo numero di Chi, in edicola da mercoledì 24 agosto, sono state pubblicate le immagini di Francesco Totti che va a trovare la sua nuova fiamma Noemi Bocchi.

Nelle fotografie si vede ’ex calciatore della Roma il 19 agosto sera mentre scende dalla macchina di un amico (intorno alle 22.30) ed entra nel complesso dove si trova la villa affittata da Noemi Bocchi. Il punto è lo stesso in cui la giovane, qualche giorno prima, aveva parcheggiato. Quest’anno Noemi ha rinunciato alle tradizionali vacanze in Sardegna per trascorrere un po’ di relax insieme a Francesco Totti. Lei ha preso una casa a San Felice al Circeo, mentre Totti si trova nella villa di famiglia a Sabaudia. I due speravano di stare lontani dagli occhi indiscreti del gossip, che tuttavia è riuscito a ricostruire un quadro piuttosto chiaro.

Ora c’è anche una nuova indiscrezione sulla coppia. A riportarla è stata la conduttrice Carolina Rey che, nella puntata de l’Estate in diretta di mercoledì 24 agosto ha rivelato lo scoop. “Mi dispiace tanto raccontarlo, ma gli autori mi hanno convinto. L’altra sera li sentivo commentare la partita della Roma”, ha detto. E ancora: “Francesco Totti è andato a vedere la partita della Roma al Circeo a casa di Noemi. Io ero lì perché il mio bimbo sta lì con i nonni e io sto facendo un po’ la spola… il comprensorio della casa di famiglia è lo stesso”.

“Visti e fotografati”. Totti e Noemi, ormai non ci sono più dubbi: la paparazzata sotto casa