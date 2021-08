Situazione incredibile quella vissuta da Tommaso Zorzi, che è stato costretto ad avvertite le forze dell’ordine per cercare di risolvere una vicenda clamorosa. Ne ha parlato apertamente con i suoi fan attraverso delle storie pubblicate sul social network Instagram. Il vincitore dell’ultima edizione del ‘Grande Fratello Vip’ non pensava di dover essere protagonista suo malgrado di questo fatto increscioso e inaspettato. E immediatamente ha ricevuto la massima solidarietà dai suoi follower.

Intanto, Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani sono usciti con Armanda Frassinetti, ovvero la madre del vincitore del ‘GF Vip 5’. Quest’ultimo è decisamente al settimo cielo perché la mamma e il suo partner hanno subito instaurato un rapporto straordinario. Si sono tutti parlati a lungo e si va davvero d’accordo e questo quadretto familiare è stupefacente. A testimoniare il tutto ci sono state alcune immagini, postate online da Zorzi, che ha fatto entusiasmare i migliaia di fan di entrambi i ragazzi.

Tommaso Zorzi ha subito degli scherzi davvero insostenibili negli ultimi giorni. Alcune persone, che inevitabilmente hanno scoperto l’indirizzo di casa dell’influencer, hanno deciso di metterlo in difficoltà. Infatti, ogni mezz’ora ha ricevuto delle pizze nella sua abitazione attraverso l’arrivo di un fattorino, che dovevano essere pagate. Questo era stato il suo racconto: “Ragazzi, è praticamente da stamattina che qualcuno mi sta facendo uno scherzo, però è anche una mancanza di rispetto per tutti i rider”.





Fortunatamente ora il problema è stato risolto probabilmente in maniera definitiva, grazie alle autorità competenti. Si è recato in commissariato e ha poi avvisato su Instagram: “Risolta la questione pizze, ho avvertito le forze dell’ordine e non è più successo niente. So far so good”. Ovviamente la sua speranza è che non si possano mai più ripetere situazioni simili. Anche perché ci sono delle persone che stanno lavorando, costrette ad essere autori involontari di questi scherzi inaccettabili.

Qualche giorno fa Tommaso Zorzi ha postato una foto che lo ritraeva all’interno del bagno dell’aereo. E gli hater erano subito partiti all’attacco: “Ma a noi dovrebbe interessare Zorzi seduto al cesso? Un po’ di decenza non farebbe male, si è troppo ossessionati dai social”, “Che schifo, va sempre peggio”, “Non ha più niente da dire e dare, è ormai al capolinea”, “Che finaccia, ma non mi sorprende”.