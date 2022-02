“Sei un vero signore”. Tomaso Trussardi, la prima foto dopo l’addio a Michelle Hunziker parla da sola

Tomaso Trussardi, la prima foto dopo la rottura con Michelle Hunziker. Un addio sopraggiunto come una doccia fredda. Da quando la coppia ha ufficialmente comunicato a tutti la decisione definitiva di mettere un punto alla relazione sentimentale, i fan hanno avuto modo di seguire tutte le conseguenze del caso. E dopo utto il polverone sollevato di recente sulla vicenda, anche una sola foto può comunicare più di tante parole.

Durante la messa in onda di Michelle Impossible il riavvicinamento affettuoso tra la conduttrice ed Eros Ramazzatti ha senza dubbio messo molta carne a cuocere. Un duetto in diretta tv, sulle note di “Più bella cosa non c’è”, tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti e poi un tenero bacio di affetto tra i due ha dato modo a Tomaso Trussardi di rispondere di conseguenza con il silenzio.

Di tutta risposta Michelle Hunziker poco prima di esibirsi, sempre a proposito del brano che più di tutti ha segnato la storia d’amore tra la conduttrice il cantante, ha affermato: “Non l’ho più cantata, neanche sotto la doccia. Forse solo segretamente con Aurora. Mi sono detta che è sbagliato. È stata una favola e oggi vorrei concedermi di cantarla”.





Insomma, tutto lascerebbe pensare che tra Michelle e Tomaso sia definitivamente finita. E poi? Tomaso Trussardi trova un modo per parlare della sua ritrovata quotidianità, rendendo pubblico sul profilo Instagram, una foto che parla da sola.

Uno spaccato di vita quotidiana che non ha avuto necessità di commentarsi con ulteriori parole. La foto in questione, la prima pubblicata dopo la rottura da Michelle, mostra l’imprenditore di spalle seduto sul divano di casa con al fianco le due bimbe intente a guardare Odino comodamente sdraiato sull’altra sponda del divano. E i commenti dei fan si fanno sentire subito “Questo è spettacolo , tutto il resto non conta” e ancora “Avete costruito una bellissima famiglia e l’amore vince sempre”, “Un vero signore”. Un like arriva anche da Aurora.