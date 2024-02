Tiziano Ferro, il video della figlia Margherita è dolcissimo. Il periodo per il cantante non è certamente dei migliori. Infatti non troppo tempo fa è arrivata la notizia della separazione da Victor. a crisi sembra essere iniziata alcuni mesi fa e non è stata superata. Da qui la decisione di Tiziano Ferro e Victor Allen di separare le rispettive strade. Uniti, comunque, nell’amore per i figli Margherita e Andres, di due anni, rimasti a vivere con papà Tiziano a Los Angel.

Il video della figlia di Tiziano Ferro conquista il cuore di tutti. “Come sempre, che sia gioia o dolore, consegno a voi la mia storia. Da qualche tempo è cominciata una dolorosa separazione da Victor. L’ho affrontata in silenzio, proteggendo la riservatezza di tutti. Recentemente abbiamo avviato le pratiche del divorzio“, ha scritto il cantante quando ha annunciato la separazione da Victor.

Il video della figlia di Tiziano Ferro conquista il cuore di tutti: “Dolcissima!”

La coppia ha proferito il fatidico ‘si’ il 25 maggio 2019 a Los Angeles e il 14 luglio a Sabaudia. Poi, nel 2022, hanno adottato due bambini, Margherita e Andres. Ed è proprio sulla figlioletta Margherita che vanno gli occhi di tutti. Il video della piccola di casa ha ricevuto il picco di visualizzazione e una cascata di cuori da parte dei fan del cantante.

In occasione della festa di Carnevale, infatti, sono stati proprio i figli del cantante ad avergli fatto tornare il sorriso. I tre in maschera hanno spopolato sui social e oggi tornano a fare parlare per un altro dolcissimo momento trascorso insieme. Protagonista del video la piccola Margherita che ha condiviso con papà Tiziano la lezione di italiano.

Nel video si vede che la piccola Margherita, sedendosi sulle gambe di Tiziano, inizia a contare i pupazzi su un libro: “Uno, due, tra, quattro”. Ed è davanti alla paroline dolci di Margherita che attestano i suoi progressi, papà Tiziano esclama: “Come rendere orgoglioso un papà italiano quando hai solo due anni“.