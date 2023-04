Terzo figlio in arrivo per la coppia nata negli studi di Canale 5, dopo il sesso svelato anche il nome: “Si chiamerà Mattia”. Lo hanno detto in coro i fratellini, Niccolò e Leonardo, ospiti di Silvia Toffanin nell’ultima puntata di Verissimo insieme ai loro famosi genitori. Che si sono raccontati senza filtri, a partire dal primo incontro avvenuto a UeD passando per il tradimento di lui e il dramma dell’aborto. Quindi la gioia ritrovata con questo nuovo fiocco celeste che presto appenderanno alla porta di casa.

L’annuncio di questa nuova gravidanza era arrivata un mese fa, via Instagram. Stesso discorso per l’annuncio del sesso del terzo figlio. E come successo a Verissimo, la coppia ex UeD aveva affidato ai piccoli Niccolò e Leonardo il compito di svelarlo a tutti i loro fan. In un video dolcissimo l’ex corteggiatrice inquadra i due bimbi che a gran voce affermato: “Il bimbo nella pancia della mamma… è un maschietto!”.

Terzo figlio vip in arrivo: “Si chiamerà Mattia”

Il terzo figlio di Aldo Palmeri e Alessia Cammarota, una delle coppie storiche di UeD, si chiamerà Mattia e arriverà quest’estate, dopo nove anni dall’inizio dell’amore sbocciato nella trasmissione di Maria De Filippi. Nove anni intensi in cui non sono mancati i momenti dolorosi.

Come l’aborto spontaneo vissuto due anni fa, arrivato come un fulmine a ciel sereno quando Alessia Cammarota era al quinto mese di gravidanza: “Erano stati cinque mesi splendidi, pieni di amore. L’ho perso a gravidanza già inoltrata. È stata dura perché è stato un vero e proprio parto per me”, le sue parole a Silvia Toffanin.

“Oggi ho affrontato il mio dolore, l’ho analizzato punto per punto e riesco a vivere questa gravidanza senza paure”, ha aggiunto l’ex corteggiatrice di UeD. E lui, Aldo Palmeri, sempre a proposito del terzo figlio in arrivo: “È come se ci avessero ridato qualcosa che ci è stato tolto”.