Si è parlato tanto in queste settimane e mesi dell’ex coppia composta da Tara Gabrieletto e Cristian Gallella. I due, come ben ricorderete, si sono conosciuti grazie a ‘Uomini e Donne’ e si sono quindi innamorati. Dopo aver vissuto dunque momenti molto belli ed entusiasmanti, gli ex piccioncini hanno deciso di lasciarsi e di vivere separatamente le loro vite. L’addio risale al luglio del 2020 e da quel giorno in poi sono comunque state innumerevoli le indiscrezioni circolate sul loro conto. E ora c’è dell’altro.

In passato soprattutto a lei hanno chiesto delucidazioni sui motivi della separazione, ma Tara Gabrieletto ha sempre replicato in malo modo non volendo fornire particolari sulla vicenda. Non è dato sapere perché dunque si arrabbi così tanto quando viene tirato in ballo l’ex fidanzato. Qualche ora fa però è accaduto qualcosa che potrebbe essere fondamentale. I fan si sono infatti accorti di un avvenimento, che potrebbe rappresentare un momento fondamentale nel loro rapporto.

Come anticipato poco fa, Tara Gabrieletto ha sempre smentito ipotetici riavvicinamenti con Cristian Gallella, ma ha semplicemente affermato in passato di aver mantenuto dei legami civili trattandosi di persone serie. Ma stavolta non è potuto passare inosservato un gesto da parte di entrambi, che farebbe sognare un’eventuale riappacificazione tra i due. Mancano ancora una volte le conferme ufficiali, ma pare proprio che si possa arrivare ad un punto di svolta decisamente inaspettato.





Stando a quanto si è potuto osservare in queste ore, Tara Gabrieletto e Cristian Gallella hanno nuovamente cominciato a seguirsi sui social network. Un gesto che parrebbe andare in una direzione molto positiva, anche se non è possibile adesso ipotizzare cosa sia successo. C’è chi sogna una pace imminente e addirittura il ritorno di fiamma nell’ex coppia, cosa sempre respinta al mittente soprattutto dalla donna. Nei prossimi giorni potremmo sapere qualcosa in più se dovessero rompere il silenzio.

Comunque un po’ di tempo fa Tara Gabrieletto ha condiviso uno scatto che la immortalava alle prese con la sua nuova attività di toelettatura. Al che Cristian Gallella ha pensato bene di apporvi un like che ha lasciato molti di sasso. ’è chi ha ipotizzato immediatamente un ricongiungimento civile dei rapporti. Chi invece, da romantico, ha supposto un tentativo di riconquista da parte di Cristian Gallella. Staremo a vedere cosa accadrà ora.