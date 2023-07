La notizia più bella e attesa anche per anni dai loro fan è finalmente arrivata. Una coppia che ha partecipato a Temptation Island si è unita in matrimonio. L’annuncio è arrivato dal neo sposo, attraverso alcune foto apparse nelle sue stories Instagram, ma a postare molte immagini dell’evento ci ha pensato la fanpage della coppia, che ha riempito il suo profilo di scatti dalla cerimonia. E ovviamente i due si sono mostrati estremamente felici.

Questa coppia, nata a Temptation Island alcuni anni fa, ha deciso di organizzare il loro matrimonio dopo tantissimi anni di fidanzamento. Inoltre, pochi mesi fa hanno anche avuto una gioia immensa, infatti è venuta alla luce la loro figlia Antonia Marie. Un 2023 quindi da incorniciare per loro, che comunque l’anno scorso avevano vissuto momenti tutt’altro che belli, culminati con la momentanea rottura del loro rapporto.

Una coppia di Temptation Island si è unita in matrimonio

Dunque, a dirsi sì per sempre è stata la coppia di Temptation Islan 2020, composta da Alberto Maritato e Speranza Capasso. Bellissime le immagini del loro matrimonio, che hanno messo in luce anche lo spettacolare abito indossato dalla donna. Nel gennaio del 2022 i due avevano troncato la storia d’amore, ma a giugno dello stesso anno avevano poi fatto pace. Da lì in poi solo periodi gioiosi, con lei rimasta incinta, l’accoglienza in famiglia della loro bimba e ora le nozze.

La fanpage di Alberto e Speranza si chiama La vostra bimba e l’accanita sostenitrice dei neo sposi ha commentato così il lieto evento: “Vi amo, finalmente marito e moglie, che emozione grande”. E ancora: “Siete bellissimo, vi avevo sempre immaginato così”. Ed effettivamente i loro vestiti per le nozze sono stati meravigliosi. Qui di seguito vi proponiamo alcune immagini, relative proprio al momento più bello della loro vita.

La loro prima figlia Antonia Marie è nata lo scorso mese di marzo all’interno di una clinica privata della città di Napoli. Lui aveva reagito così alla nascita della bambina: “Ragazzi, è nata, è nata. Un bacio a tutti e ci vediamo dopo”. Adesso il matrimonio che chiude il cerchio.