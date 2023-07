Uno degli attori del momento presto all’altare. Tra le Storie della fidanzata ecco spuntare la foto del dopo-proposta di matrimonio. Un selfie di coppia, l’anello in primo piano e la scritta, inequivocabile, “I said yes”, “Ho detto sì”. Una sorpresa per i fan anche se, come riporta il sito Novella 2000, in queste settimane i due sono apparsi molto spesso insieme sui social. E dunque a breve si giureranno amore eterno, anche se è oggettivamente presto per parlare di data e dettagli delle nozze.

La notizia di un imminente matrimonio, che non è ancora stata confermata dai diretti interessati anche se la foto sembra più che eloquente, ha iniziato a circolare su diversi siti e giornali. Ora i fan sperano di avere qualche dettaglio in più da una delle star più amate della serie evento Mare Fuori, ovvero Artem Tkachuk. Il giovane artista napoletano di origini ucraine veste i panni di Pino O Pazz nella fiction Rai che presto tornerà con un’attesissima, nuova stagione.

“Ho detto Sì”: l’attore del momento si sposa

Non solo Mare Fuori, Artem Tkachuk ha preso parte ad altri progetti di successo, tra cui Un Passo Dal Cielo 7. Recentemente è stato ospite al Giffoni Film Festival, e proprio nel corso della manifestazione ha parlato del suo ritorno sul set di Mare Fuori.

“Devo essere davvero grato a Carmine Elia, regista di Mare Fuori che ha visto qualcosa in me. Mi ha dato speranza e mi ha aiutato. E poi anche Claudio Gioannesi, che mi ha scoperto”, ha detto in un’intervista rilasciata al sito Fanpage aggiungendo di voler “distruggere tutti i pregiudizi che ci sono nel mio settore lavorativo. Spesso si pensa che chi è cresciuto a Napoli possa interpretare solo ragazzi di Napoli. Vorrei dimostrare che non è così”.

La fidanzata e, a quanto pare, presto moglie di Artem Tkachuk, che in Mare Fuori è legato a Kubra, si chiama Gioia D’Ambrosio. Non si sa molto di lei ma cercando in rete si sa che è un’influencer che conta oltre 40mila follower su Instagram. Ospite del salotto tv di Serena Bortone, l’attore aveva pubblicamente ringraziato la ragazza per essergli stata vicina nei momenti più difficili della sua vita.