Stanno insieme o no? Ancora nessuno lo sa con certezze: da una parte Stefano De Martino che non proferisce parola, dall’altra Belen Rodriguez che sembra stia sul punto di confessare e poi nulla. Tuttavia i fan ne sono certi: lui due sono tornati insieme. Ma perché allora non dirlo chiaramente? Forse questa volta non vogliono mettere troppa carne al fuoco (il fioco del gossip, si intende). Belen però in questi giorni ha raccontato un episodio del passato, proprio su Stefano, che è venuto a galla, guarda caso, proprio adesso.

La conduttrice de Le Iene ha raccontato su Stefano De Martino: “Una volta abbiamo litigato io e mia sorella. Cecilia mi ha lasciata perché è tornata in Argentina per un fidanzato. Mi ha abbandonata che io ero incinta. Poi mi ha mandato la mamma in Italia, ma dopo diverso tempo. Io sono rimasta a Roma da sola, perché Stefano faceva Amici ed era un ballerino all’epoca. Lui se ne andava alle 9 del mattino e tornava alle 11 di sera. Se non balla più? Adesso balla e fa tanto altro. Di lui posso dirti che per me è un bello che balla!”.





Stefano De Martino, la confessione di Belen: “Tornava di notte”

Tra l’altro, come se fosse necessario, negli ultimi mesi il settimanale Chi ha pizzicato più volte Stefano De Martino e Belen insieme, tra passeggiate con il figlio e week end romantici. In uno degli ultimi episodi, i due sono stati beccati in occasione del compleanno di Santiago. La rivista di Signorini ha scritto a proposito: “Il giorno del compleanno Stefano ha accompagnato Santiago e gli amici al pullman dove c’era Belen, che li avrebbe portati al parco giochi zero gravity.

“Stefano De Martino è tornato a casa dove ha allestito una festa a tema Fortnite. Così al ritorno dal parco Santiago e gli amici avrebbero trovato il party. Santiago è uno dei motivi per i quali Belen e Stefano dopo 10 anni sono ancora qui. Sospesi tra il ricordo ci un amore travolgente e un futuro tutto da scrivere”.

E ancora su Stefano De Martino: “E nel frattempo i due vivono il loro presente. Un presente fatto di uscite con il figlio, ma anche di fughe romantiche, qualche dubbio e tante certezze. I dubbi sono legati ai motivi che decretarono la fine della loro storia e cioè gli stili di vita differenti, che rispecchiano anche i loro percorsi”. Se non è amore questo.

