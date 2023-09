Nuovo amore per Stefano De Martino. Dopo l’ennesima rottura dalla moglie, la showgirl Belen Rodriguez, il conduttore Rai è stato beccato in compagnia di una ragazza e ovviamente il gossip è esploso. Le foto sono state pubblicate dal settimanale Chi, ma anche l’influencer ed esperta di gossip Deianira Marzano ha ricevuto alcune segnalazioni in merito alla nuova fiamma del ballerino.

Dopo l’addio a Belen Rodriguez che nel frattempo ha ufficializzato la storia d’amore con Elio Lorenzoni, il conduttore per la prima volta è stato fotografato con una nuova fiamma. I due sono stati paparazzati dai fotografi di Chi in giro per Milano, prima a cena, poi diretti verso casa di Stefano De Martino. La nuova fidanzata di Stefano De Martino è lontana dal mondo dello spettacolo e questo è un altro indizio importante.

Stefano De Martino fotografato con la nuova fidanzata

“Perché, alla fine, quando due personaggi pubblici si legano, c’è sempre il rischio di una forte esposizione mediatica, che può condizionare le dinamiche del rapporto. E, invece, Stefano ha tenuto fede al proposito confessato in passato agli amici, e cioè il desiderio di incontrare una ragazza che avesse altri interessi”, riporta il settimanale Chi.

La sua nuova fidanzata di Stefano De Martino si chiama Martina. Questa volta sembra che l’ex marito di Balen Rodriguez non abbia voglia di nascondersi e si è fatto vedere tranquillamente in compagnia della nuova compagna. Una volta finita la cena nel ristorante vegano di Claudio Antonioli a Milano, la coppia è uscita dal locale e ha trascorso la notte insieme a casa di Stefano De Martino.

Il tutto mentre Belen Rodriguez ha ufficializzato la storia con Elio Lorenzoni. Il motivo dell’addio della coppia non è stato svelato ma a quanto pare sembra che ci siano stati alcuni tradimenti, o almeno così racconta il gossip. Dopo il ritorno ddi fiamma Belen aveva parlato di Stefano De Martino facenco alcuni riferimenti a delle scappatelle:.

“Cos’ha mio marito che gli altri non hanno? Oddio te lo dico in privato. Diciamo che ci sa fare moltissimo in quel senso. Hai capito non devo certo mettermi a spiegare oltre. Insieme stiamo bene e tra noi c’è molta sintonia. Poi di base c’è l’amore e per me è quando ami e non pretendi nulla in cambio. La monogamia in un matrimonio? Oddio forse ogni tanto servirebbe una pausa. Poi mio marito è un po’ furbetto, un vero birichino. Difficile tenerlo sempre a bada però ci provo”, aveva detto Belen Rodriguez in una intervista