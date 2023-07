Sono state ore di grande mistero intorno a Stefano De Martino, che aveva fatto capire di aver lasciato l’Italia pubblicando un’immagine di un aereo in partenza con lui a bordo. E ora, sempre attraverso i social, il conduttore televisivo ha svelato dove si è recato, dopo la grandissima delusione legata all’ennesima rottura con Belen Rodriguez, con quest’ultima che ha già trovato un nuovo partner, ovvero l’imprenditore lombardo Elio Lorenzoni.

Invece Stefano De Martino si è voluto mettere alle spalle questo momento negativo e ha lasciato l’Italia, ma non da solo. Il viaggio è stato organizzato insieme ad una persona molto speciale della sua vita. Con una foto apparsa su Instagram ha svelato l’arcano e ora i suoi fan hanno finalmente capito cosa stia facendo l’ormai ex della showgirl argentina. Stavolta ipotizzare un loro ritorno di fiamma è un’operazione alquanto ambiziosa.

Leggi anche: “Se ne è andato”. Belen assediata per il nuovo amore e Stefano De Martino finalmente si fa vivo: la foto





Stefano De Martino ha lasciato l’Italia: dove si trova ora e con chi

Si sta sicuramente leccando le ferite dopo la separazione ormai conclamata con Belen, ma Stefano De Martino ha colto subito la palla al balzo e ha lasciato l’Italia, archiviando momentaneamente i suoi problemi sentimentali. Ha raggiunto un luogo meraviglioso insieme all’adorato figlio Santiago, che sicuramente sarà uno dei bambini più felici del mondo. Gli ha fatto un regalo straordinario e per loro saranno ore di puro divertimento.

Come ha mostrato in una Instagram story, lui e il figlio Santiago sono in Francia, nella capitale Parigi, al parco divertimenti di Disneyland. Ha fatto vedere i due biglietti comprati in occasione del 30esimo anniversario della struttura e quindi è tempo di momenti spensierati tra il papà e il bimbo. Una sorta di tour europeo per il presentatore, dato che qualche giorno fa sempre in compagnia del figlio, si era concesso una vacanza a Londra.

Non resta comunque adesso che attendere eventuali commenti ufficiali di Stefano e Belen sul loro matrimonio, che è nuovamente naufragato. Ci hanno provato fino alla fine, ma hanno poi deciso che fosse più opportuno prendere strade differenti.