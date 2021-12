Stefano De Martino papà innamorato. Col figlio Santiago ha un rapporto speciale. L’ex ballerino di Amici, oggi conduttore molto apprezzato dal pubblico, è legatissimo al figlio avuto quasi nove anni fa dall’ex moglie Belen Rodriguez. Anche se non vivono più sotto lo stesso tetto lui e il bambino hanno mantenuto un ottimo rapporto e sono davvero inseparabili.

Di recente il 32enne è tornato a parlare della sua ex sulle pagine di Repubblica e ha confidato quanto sia stato “avvilente” essere considerato solo il “signor Belen”. Perché “Le etichette sminuiscono per definizione. Ho sempre creduto in quello che volevo fare. A 23 anni, per il tipo di ambizione che avevo, è stato avvilente pensare di essere solo l’ombra di qualcun altro. Volevo dimostrare che c’era dell’altro”.

Stefano De Martino, le sorprese al figlio Santiago

“Ma forse in quegli anni non comunicavo tanto altro, e essere stato solo ‘il signor Belen’ ci stava. Forse anche io mi sarei definito così”, ha continuato l’ex ballerino che dal 28 dicembre tornerà su Rai Due in seconda serata con uno show tagliato a misura per lui, Bar Stella, di cui è anche autore.





Il bar in questione è ispirato a quello dell’adorato nonno a Torre Annunziata, un luogo in cui Stefano De Martino è cresciuto e dove i clienti si riunivano a guardare gli spettacoli in tv. Ma tornando alla famiglia e al figlio, il conduttore 32enne, ex ballerino ha parlato di lui al settimanale “Tele Sette”.

Stefano De Martino ha definito Santiago un meraviglioso dono della natura: intelligente, creativo e molto sensibile, con una grande passione per il disegno. E ha anche svelato cosa fa per sorprendere il suo erede, che sta crescendo forte, allegro e spensierato: “Io quando voglio sorprendere Santiago lo vado a prendere a scuola senza avvisarlo oppure lo porto a fare piccoli viaggi, solo io e lui”.