Stefano De Martino è sempre al centro delle cronache rosa. Prima di Belen Rodriguez, dopo il matrimonio, dopo la separazione e anche ora, dopo il ritorno di fiamma con la donna che l’ha reso padre di Santiago. Da tempo ormai è tornato l’amore con la showgirl, conduttrice e modella argentina. Era iniziato tutto dieci anni fa, negli studi di Amici. Ai tempi l’ormai ex ballerino e oggi presentatore apprezzatissimo era impegnato con Emma Marrone. Ne è passata di acqua sotto i ponti e dopo tanti alti e bassi la coppia d’oro del gossip è tornata insieme.

“Se una cosa ti ronza in testa e ti rimane lì vale sempre la pena indagare. Se ci pensi è perché può essere”, ha sottolineato lui in una lunga intervista concessa al settimanale Oggi. “Belen e io ci siamo sempre, l’uno per l’altra – ha detto ancora – Questo vuol dire amare: esserci”. Per gli amanti della vita dei vip Stefano De Martino ha svelato anche qualche retroscena della loro quotidianità.

Stefano De Martino, le parole sulla figlia di Belen Luna Marì

“La sera io crollo e lei guarda serie tv fino a tardi, mi tocca dormire con la televisione accesa. Io li capisco quelli che hanno due camere da letto separate”, ha raccontato l’ex ballerino di Amici. Da Belen ha avuto il figlio Santiago, poi lei è diventata di nuovo mamma ai tempi della relazione con Antonino Spinalbese. Di Luna Marì.

Oggi quella con Stefano De Martino è la classica famiglia allargata, ma a proposito di Luna Marì sempre sulle pagine del magazine ci tiene molto a sottolineare una cosa: “Per lei sono uno zio, uno di famiglia. Mi chiama Tetè, ancora non riesce a dire Stefano. Luna un padre ce l’ha, non ho mai pensato di sostituirlo”.

E dire che quando Belen era incinta della sua seconda figlia, lui era di questa opinione: “In quel periodo tra noi sembrava tutto chiuso. Ho solo pensato: ‘È un momento così speciale della sua vita e io non ci sono'”. Poi è tornato, ma sempre con grande rispetto nei confronti dell’ex di sua moglie.