“Ecco chi è la madre biologica di Luna Marì”. Antonino Spinalbese stavolta non ci sta e parla. Il commento velenosissimo

Antonino Spinalbese torna a parlare della vicenda della madre biologica di Luna Marì, la figlia avuta con Belen Rodriguez. Dopo diverso tempo di silenzio, il GF Vip 7 e tante altre cose accadute al famoso parrucchiere, è lui stesso a tornare all’attacco. Qualcuno ricorderà quando la donna moldava, Tatiana Sova, aveva condiviso una serie di video choc proprio sulla vicenda della figlia dei due. Tatiana aveva affermato su TikTok di essere la madre biologica di Luna Marì e di avere le prove di quello che diceva. Chiaramente la maggior parte del pubblico non ci ha creduto, ma qualcuno sì ed è per questo che ne stiamo riparlando.

Una donna in particolare ha deciso di farlo sapere ad Antonino Spinalbese, postando alcuni post pieni di insinuazioni. La donna, la Signora Maria, ha parlato di un “bell’investimento fatto dall’hair stilist che ha comprato gli ovociti di Tatiana trasportati illegalmente” dall’ospedale. Dal punto di vista dell’accusatrice, Antonino e Belen hanno potuto generare Luna Marì solo “grazie a questi ovociti” e l’hairstylist sarebbe diventato famoso. E ancora: “La bambina sarà restituita alla sua vera madre biologica”, ha poi concluso la donna. È finita qui? Ma figuriamoci, signora mia.

Antonino Spinalbese: “Ecco chi è la madre biologica di Luna Marì”

La donna su Instragram ha poi scritto ancora: “Un bell’investimento con un guadagno sicuro. Una piccola schiava indifesa gratis che devi mantenere. Basta sfruttarla nei social”. Contro ogni previsione però, Antonino Spinalbese ha deciso di commentare questa vicenda e dire qualcosa alla signora in questione. “Signora Maria, non so nemmeno fare la spesa online, mi metto ad acquistare gli ovociti di Tatiana’?”, ha scritto con sorprendente ironia Antonino Spinalbese.

Insomma, alla fine ha dato risalto alla signora in questione anche se probabilmente non ce n’era bisogno. Tuttavia non è stata la sola a credere in tutta questa faccenda, c’è qualcuno che continua a seguire questa teoria e ogni tanto la tira fuori. Tutti hanno pensato la stessa cosa quando hanno sentito le parole di Tatiana Sova la prima volta. In qualche modo la ragazza aveva probabilmente trovato un modo per farsi notare: “Sono Tatiana, sono la madre biologica e legittima di Luna Marì”.

La giovane era convinta poi che Belen non sia nata donna e che non abbia l’utero. La follia era poi andata avanti puntando il dito verso nomi e cognomi di medici che sarebbero coinvolti nel traffico di organi di cui parlava. Tra l’altro Tatiana aveva pensato all’epoca di mettere in mezzo anche i politici italiani, affinché intervenissero. Roba da pazzi.

