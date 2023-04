GF Vip 7, che fine hanno fatto i protagonisti? Le vicende più seguite sono senza dubbio quello che riguardano Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, ma anche Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro aggiornano costantemente i propri follower sui social. E poi c’è ovviamente la vicintrice Nikita Pelizon che recentemente è tornata a parlare del rapporto con Luca Onestini (e no, non lo ha fatto in termini tanto pacifici… ndr).

Ma che ne è invece di Antonino Spinalbese? Il bel hairstylist ex di Belen Rodriguez ha avuto una liaison con Ginevra Lamborghini e in tanti, specialmente la community dei “Gintonic” sperava che tra i due potesse nascere una storia. In realtà la scintilla non è scoccata e ad Antonino sono stati invece attribuiti altri gossip. Uno con protagonista l’ex miss Italia Carolina Stramare, l’altro con la ballerina Lucrezia Lando (voce peraltro smentita categoricamente in quest’ultimo caso). Ora si scopre che Spinalbese convive con un ex concorrente…

“Vivono insieme”, la scoperta su Antonino Spinalbese e l’ex GF Vip 7

Oltre che con Ginevra Lamborghini, ben presto squalificata per l’affaire su Marco Bellavia, Antonino Spinalbese ha stretto un bel legame di amicizia con Andrea Maestrelli. Proprio il giocatore figlio d’arte è rientrato da poco da una viaggio a Parigi dove ha trascorso alcuni giorni in compagnia di Alessandro, il manager socio di Antonino Spinalbese: “Gli ho rubato Ale” ammette sorridente l’ex gieffino in un video pubblicato con una diretta social.

Ebbene sembra proprio che l’amicizia tra Antonino Spinalbese e Andrea Maestrelli prosegua senza intoppi. Addirittura i due, pensate un po’, vivono insieme! È stato lo stesso calciatore a rivelarlo in un video: i due vivono insieme nella casa di Antonino a Milano. Insomma, per ora i “Gintonic” devono rassegnarsi, le priorità dell’hairstylist sono altre: lavoro, amicizia e… Andrea Maestrelli.

spina e minispina finalmente insieme🫠 #gintonic #spinastrelli pic.twitter.com/DObLLTFgrE — 𝙢𝙖𝙩𝙩𝙚𝙤✨| a me i normodotati non mi piacciono (@lamazzadiilhan) April 23, 2023

Diretta di Andrea 22/04



Andrea: ‘Antonino non c’è. Gli ho rubato Ale. Hai rubato tu me’



Ale: ‘Abbiamo abbandonato lui’ 😂



Andrea: ‘No Anto è a Milano’



Poi: ‘Ho visto Nikita, Matteo, Alberto… beh Anto… stiamo vivendo assieme’ 👀



Pt 1 #gintonic pic.twitter.com/WQ7Qtc8QvY — Francesca 💋 (@sonoingenua_) April 22, 2023

Intanto, come dicevamo, Lucrezia Lando ha smentito il gossip con Antonino Spinalbese: “Vorrei smentire la notizia – ha riferito l’ex Ballando a Novella2000 – Ho una situazione sentimentale privata. Non riguarda Antonino ma un’altra persona. Era il compleanno di una mia carissima amica che lavora con l’agente di Antonino. Lui non era nemmeno presente al compleanno. Non lo frequento”.

