Antonino Spinalbese non si è più visto con gli altri concorrenti del GF Vip 7. Alfonso Signorini ha invitato praticamente tutti al recente party che si è tenuto a Roma. Negli scatti pubblicati in rete c’erano Ginevra Lamborghini, Nikita Pelizon, Antonella Fiordelisi, Attilio Romita, Milena Miconi, Oriana Marzoli, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia e Giaele De Donà per citare i principali protagonisti di questa edizione. Ma si è subito notata l’assenza di due ex vipponi che hanno dato ‘buca’ al presentatore Mediaset.

Luca Onestini e Antonino Spinalbese non si sono visti. Quest’ultimo, in particolare, ha preferito restare in Lombardia e non volare a Roma per stare vicino all’amata figlia Luna Marì, che vive a Milano con la famosa mamma. E proprio da Milano arrivano gli ultimi indizi di una sua frequentazione. Le voci circolano da un po’ e le nuove foto sembrerebbero confermarla.

Leggi anche: “Ha un nuovo lavoro”. Rivoluzione per Antonino Spinalbese, cambia vita dopo il GF Vip 7





Antonino Spinalbese e la bella vip, le nuove foto

Erano già stati beccati insieme ma pur non confermando le indiscrezioni Antonino Spinalbese e Carolina Stramare hanno evidentemente deciso di non nascondersi dal momento che si sono geolocalizzati nello stesso posto allo stesso momento. Dunque è vero che l’ex di Belen e l’ex Miss Italia hanno un flirt?

Sui rispettivi profili Instagram si è capito che entrambi si trovavano nello stesso ristorante a Milano. È stato Antonino Spinalbese il primo a postare qualche Storia su Instagram nel locale. Poco dopo, sempre sul social, anche Carolina Stramare ha fatto sapere che si trovava in quel ristorante.

Inutile dire che queste immagini hanno fatto accendere la lampadine ai fan. Difficile sia solo una coincidenza, dal momento che i due erano già stati pizzicati insieme. Sembrava che tra l’hair stylist e Ginevra Lamborghini (ma nella Casa aveva avuto un breve flirt anche con Oriana Marzoli) ci fosse del tenero ma dopo la finale GF Vip 7 questa frequentazione si è interrotta. Ed è stato allora che ha iniziato a vedersi con Carolina Stramare.