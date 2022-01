Da giorni non si parla d’altro: Stefano De Martino e Belen Rodriguez stanno di nuovo insieme? Da quando lui è andata a prenderla in aeroporto, al ritorno da un viaggio nella sua terra con l’amica Patrizia Griffini, il gossip è letteralmente impazzito. Breve riassunto: Dopo l’addio nel 2015, i due hanno riprovato a stare insieme fino al primo lockdown di marzo, ma il tentativo non è andato a buon fine ed è arrivata la seconda rottura.

Quindi l’ingresso di Antonino Spinalbese nella vita di Belen Rodriguez nell’estate del 2020 e tra i due è stato un vero colpo di fulmine. Ma dopo la nascita di Luna Marì (luglio 2021) in autunno è arrivata la crisi, si sono lasciati e in questi giorni è scoppiata la bomba gossip su un nuovo ritorno di fiamma con Stefano De Martino.

Stefano De Martino, “la prova” del ritorno di fiamma con Belen

Premettiamo che né Stefano De Martino né Belen Rodriguez hanno confermato o smentito questo rumor ma intanto gli esperti di gossip raccontano di una sua ‘fuga’: il 15 gennaio alle ore 21 l’argentina sarebbe andata dall’ex ballerino per cenare con lui. Addirittura, per stare col suo ex marito, avrebbe violato l’isolamento fiduciario per chi torna da viaggi in alcuni Paesi esteri.





La showgirl sarebbe scesa dall’appartamento milanese di Stefano De Marttino, che l’ha accompagnata e ripresa all’aeroporto all’andata come al ritorno, alle 2 di notte. Con lui in strada per portare il cane del napoletano, un Labrador, a fare una passeggiata che è stata immediatamente pizzicata dai beninformati appostati.

Ma ora sui social arriva una prova, un indizio decisivo per molti, che potrebbe confermare il secondo ritorno di fiamma tra i genitori di Santiago. Stefano De Martino ripreso in palestra mentre si allena insieme all’ex “cognato” Ignazio Moser, fidanzato di Cecilia Rodriguez. Quindi è anche già tornato a frequentare gli affetti vicini all’ex moglie?