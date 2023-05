Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono una delle coppie più chiacchierate del gossip italiano. I due si sono conosciuti ad Amici, quando lui era fidanzato con Emma Marrone. In poco tempo si sono fidanzati e poco dopo è nato il loro figlio Santiago. La loro storia ha fatto sognare fino al 2015 quando, con un comunicato all’Ansa, la coppia ha annunciato la separazione, arrivata dopo mesi di voci di crisi.

Dopo il primo addio Belen Rodriguez ha avuto una lunga relazione con il pilota di Moto GP Andrea Iannone, mentre lui non ha mai ufficializzato alcun flirt. Dopo l’addio nel 2015, i due hanno riprovato a stare insieme fino al primo lockdown di marzo 2020, ma il tentativo non è andato a buon fine ed è arrivata la seconda rottura.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, Adelaide De Martino è incinta

Al secondo addio è seguito il flirt di Belen Rodriguez con l’imprenditore Gianmaria Antinolfi, poi il fidanzamento con Antonino Spinalbese e la nascita della secondogenita Luna Mari. La loro storia, come tutti sanno, è durata pochi mesi, perché a ottobre – la figlia era nata a luglio – i due hanno deciso di chiudere la relazione e di mantenere i rapporti solo per il bene della piccola.

A Natale è spuntato di nuovo Stefano De Martino e a primavera Belen Rodriguez ha confermato il ritorno di fiamma con l’ex marito, il secondo. Per il momento sembra che tra i due vada tutto per il meglio e sicuramente la notizia arrivata in queste ore contribuirà ad affiatare la coppia e le due famiglie.

Adelaide De Martino, sorella di Stefano e cognata di Belen Rodriguez, è incinta. L’annuncio è arrivato sui social con un post nel giorno della festa della mamma: “Auguri alla mia mamma che mi ha permesso di essere libera, alle mie zie che mi hanno accompagnato in ogni mia scelta, auguri alla mia nonna che ha reso possibile tutto questo e che sono sicura avrebbe gioito con me. Auguri a me che nonostante la paura del cambiamento diventerò mamma e spero di avere la stessa forza di tutte queste donne”.