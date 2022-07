Sossio Aruta sfogo dopo l’appello per cercare lavoro. In breve solo qualche giorno fa l’ex protagonista di UeD, Temptation Island e GF Vip, è tornato al centro dell’attenzione dopo che ha deciso di lanciare un appello dal suo profilo Instagram, per poter entrare di nuovo nel mondo del calcio.

L’ex cavaliere del dating show di Maria De Filippi in passato era infatti un calciatore professionista (molti lo ricorderanno nel programma televisivo ‘Campioni’) ma questa volta, visto che l’età avanza, vorrebbe cimentarsi come allenatore di una squadra.





Sossio Aruta sfogo contro gli hater: “Siete come il letame”

Sui social Sossio Aruta è sempre molto attivo e approfittando della popolarità acquisita in questi anni con la partecipazione a diversi programmi di punta delle Mediaset, il compagno di Ursula Bennardo ha deciso di chiedere aiuto affinché qualcuno possa offrirgli una seconda chance nel calcio.

Ma come spesso è accaduto all’ex cavaliere di UeD quel post ha scatenato gli hater, che non hanno perso un minuto per scagliarsi con veemenza contro di lui. Molti, come riporta lo stesso Sossio Aruta, lo hanno accusato di elemosinare un lavoro, nascondendosi proprio dietro la sua popolarità ottenuta in questi anni. Da qui la sua reazione furiosa, sempre a mezzo Instagram.

“Ancora una volta è stato strumentalizzato un mio pensiero – ha scritto Sossio Aruta – Che ignoranti, sto bene per vostra sfortuna. Vorrei incontrarvi uno ad uno in un vicolo stretto e senza via d’uscita”. E ancora: “Siete come il letame, continuate a infangare la mia persona, io continuo a godermi la vita e a ridere sulla vostra da sfigati”.

