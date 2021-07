“Vergogna, sono disgustato”. Sossio Aruta, momento sempre più complicato: “Che cattiveria…”

Furia incontrollata da parte dell’ex ‘Uomini e Donne’ Sossio Aruta, che ha dunque letteralmente perso le staffe dopo quello che gli è stato detto. Non ci è passato sopra stavolta e attraverso il suo profilo Instagram ha voluto farsi sentire con forza e veemenza, nella speranza che non debba più tornare su un argomento decisamente delicato. L’attacco del partner di Ursula Bennardo è stato frontale e diretto nei confronti di coloro che hanno puntato il dito contro di lui nei giorni scorsi.

Recentemente aveva lanciato un allarme: “Sono incappato in uno di quei periodi particolari, dove le notizie negative arrivano tutte insieme, così come è sempre stato nella mia vita. Il licenziamento, poi i problemi di salute. Ho perso la stabilità economica e da quel momento mi ritrovo senza entrate e ricominciare da zero a cinquant’anni è difficile. Sto cercando di rimettermi in gioco sotto diversi fronti”. Ma proprio queste dichiarazioni pare non siano andate giù a moltissime persone. E lui ha reagito.

Dopo aver perduto il lavoro, Sossio Aruta e la sua dolce metà hanno posto l’attenzione su questo momento complicato della sua vita. Non a caso i mondi maggiormente colpiti dalla pandemia da coronavirus sono stati quelli dello sport e degli eventi, dove lavora appunto l’ex cavaliere di ‘UeD’. Ma alcuni utenti si sono arrabbiati non poco, visto che ad esempio l’anno scorso i due si sono regalati una meravigliosa crociera e quindi le problematiche di natura economica sembravano non essere presenti.





Dopo aver letto cose bruttissime sul suo conto, Sossio Aruta ha rotto il silenzio e si è scagliato contro gli odiatori del web: “Faccio un brindisi a tutte le persone ignoranti e cattive. Aver detto di avere dei problemi economici e di aver subito dei danni non significa dire che sto morendo di fame. Siete vergognosi e ciò mi fa venire il disgusto”. Ha poi aggiunto che la situazione economica sta pian piano tornando alla normalità e ci sono dunque dei netti miglioramenti nella sua vita personale e professionale.

Qualche settimana fa ha parlato della sua esperienza al ‘GF Vip’: “Entrare a metà percorso ed inserirsi non è facile ma ci sono riuscito in pochissimo tempo e non solo in casa ma anche fuori visto il mio terzo posto, primo tra gli over. Se non ci fossero stati due giovanissimi con storie da gossip, chissà forse avrei vinto. Mi sono tolto molte soddisfazioni, quanti concorrenti ho battuto?”.