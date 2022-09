Sossio Aruta, questo sembra un bel periodo per l’ex calciatore ed ex protagonista di UeD. Il compagno di Ursula Bennardo, che gli ha dato la figlia Bianca, ha trovato lavoro dopo l’appello a mezzo social a inizio estate: “Oggi ho deciso di fare un appello, approfittando del fatto che sono anche un personaggio pubblico”.

“Ho un grande desiderio, un grande sogno nel cassetto: quello di iniziare una nuova carriera come allenatore. Naturalmente ho il patentino Uefa B, ci tengo a precisarlo, dal 2006. Posso allenare in promozione, eccellenza, serie D”, diceva rivolgendosi a “tutti i direttori sportivi, i presidenti e soprattutto le squadre che sono ancora alla ricerca di un allenatore”.





Sossio Aruta figlia, “il giorno che non si dimentica”

A rispondere all’appello è stata la squadra del Virtus Taranto Calcio che ha deciso di affidargli gli allievi giovanissimi esordienti, come reso noto già qualche settimana fa: “Sarà mister Sossio Aruta l’allenatore degli allievi giovanissimi esordienti al faro sport di San Vito… benvenuto Mister nella meravigliosa famiglia Virtus Taranto Calcio”.

Anche per quanto riguarda la vita privata. Diverse le ultime foto social di Sossio Aruta con la compagna e la figlia Bianca. Sia lui che lei hanno già dei figli: l’ex cavaliere è stato sposato e avuto Daniel, Ciro e Diego. Anche l’ex dama, Ursula Bennardo, ha tre maschi. Poi è arrivata Bianca, frutto del loro amore sbocciato negli studi di Maria De Filippi.

Bianca, che somiglia molto a mamma Ursula Bennardo, cresce a vista d’occhio e per lei è già arrivato il momento di iniziare la scuola. Papà Sossio Aruta non ha potuto fare a meno di immortalare con uno scatto di famiglia questo giorno che “non si dimentica”. “Il 1° giorno ALL’ASILO NON SI DIMENTICA MAI….! La mia piccola LADY”, ha scritto nella foto con la figlia.

“Ma come fate, senza vergogna”. Bufera su Sossio Aruta e Ursula Bennardo: li hanno visti così