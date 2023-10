Sophie Codegoni, intervista bomba da Silvia Toffanin. L’ex tronista di UeD ed ex concorrente del GF Vip, mamma da pochi mesi, ha raccontato a Verissimo i retroscena del suo addio con Alessandro Basciano. Addio chiacchierassimo e ora, in attesa della versione di lui, ancora di più. Perché tra le altre cose, ha svelato di essere stata tradita pochi mesi dopo il parto dall’ormai ex, conosciuto nella Casa di Cinecittà. L’avrebbe tradita con l’ex – la ragazzata fotografata insieme a lui all’aeroporto di Ibiza – che poi l’avrebbe contattata per metterla al corrente.

“Poi mi arrivano tanti messaggi, uno proprio dalla ragazza dell’aeroporto, che mi rivela ‘sono la sua ex, abbiamo passato tre giorni a Ibiza’. Ho i video, le foto, lui che le chiede di non postare niente perché la sua ex, che sarei io, è pazza. Le ha pagato i voli, la trattava come se fosse la fidanzata e me come l’amante. Di tutti i tradimenti è il più subdolo”, le parole di Sophie Codegoni. E dopo questa intervista, un’altra ex gieffina e volto della tv è voluta intervenire pubblicamente: si è schierata dalla sua parti e raccontato di aver passato lo stesso.

Sophie Codegoni, la vip: “Anche io tradita dopo il parto”

Anche Guendalina Canessa, come svelato tra le ultime Storie di Instagram, ha detto di essere stata tradita pochi mesi dopo aver dato alla luce la figlia Chloe nel 2010. Il suo ex Daniele Interrante avrebbe avuto un’altra. “Mi ha super colpito la storia di Verissimo, anche se quella bellissima ragazza (Sophie, ndr) non è una mia amica, non l’ho mai incontrata. Mi ha stretto il cuore perché io ci sono passata”, le sue parole.

“Anche io mi sentivo sola, avevo una bambina neonata e dovevo badare a lei. Sono stata tradita e non c’è cosa peggiore”.“Io mi batto contro le ingiustizie, sono per la solidarietà femminile. Mi sono così tanto dispiaciuta a vedere le lacrime di questa ragazza che diceva di essere totalmente sola in casa con una bambina piccola”, ha aggiunto Guendalina Canessa.

Poi, rivolgendosi direttamente a Sophie Codegoni ha continuato: “Amore non sei sola. Intanto perché hai tua figlia. Poi perché hai una famiglia molto giovane e molto carina che ti sta molto vicino. Credetemi già questa è una grandissima ricchezza”. E ancora, dopo aver ricordato la sua esperienza che risale a 13 anni fa, quando si è “subito rialzata e mi sono ripresa in mano la mia vita”, conclude augurandosi che l’ex UeD faccia “la stessa cosa perché ha tutte le carte per poterlo fare”.